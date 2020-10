Esta es la grave lesión que padece Pau Gasol y que puede apartarle para siempre del baloncesto

Pau Gasolsigue preocupando a los aficionado al deporte y al baloncesto en particular. El mejor jugador español de todos los tiempos lleva apartado de las pistas de baloncesto desde marzo de 2019. Una fractura navicular por estrés en su pie izquierdo está imposibilitando ver al "mayor" de los Gasol jugar a baloncesto.

Pau Gasol disputó su último partido, defendiendo la camiseta de los Milwaukee Bucks, el diez de marzo de 2019; desde entonces lleva 19 meses de recuperación con una operación en el camino. La pregunta que se hacen todos los aficionados es clara, tras tanto tiempo ¿volveremos a ver jugar a Pau Gasol?

FRACTURA ESCAFOIDE TARSIANO

Para resolver esta interesante inquietud, recurrimos al doctor Vicente de la Varga, director de CAMDE (Centro Avanzado de Medicina Deportiva), considerado uno de los 50 médicos mejor valorados de España, que nos hace un acercamiento a la lesión que padece Pau Gasol: "Se están juntando una serie de complicaciones. Pau Gasol padece un fractura del escafoide tarsiano de su pie izquierdo. Navicular es el nombre que usan los americanos para definir el hueso escafoide que está formado por una serie de pequeños huesos que forman una especie de arcos. El punto más alto de este arco es el escofoide que soporta la presión del pie o tiene una sobrecarga especial", explica el Dr. De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica.

Este hueso, además, tiene una importancia tremenda a la hora de realizar cualquier actividad física: "Después del tendón de Aquiles, el tendón más poderoso que tenemos en el pie es el tendón tibial posterior que se ancla, precisamente en este hueso escafoide. Una fractura de este hueso, por tanto, complica mucho la vida" subraya el director de CAMDE.

A la fractura de escafoides tarsiano se le une el término estrés y el motivo es sencillo se comprender: "El término fractura por estrés se produce por sobrecarga. Este hueso está sometido a una fuerte presión y acaba saltando. Suele medir 4 centímetros de largo por 2 de ancho y en los dos extremos suele tener un buen riego sanguíneo por dos ramas arteriales, pero en el centro tiene poca regación sanguínea y puede acabar rompiendo por ahí.

ANTECEDENTES

Curiosamente, su hermano Marc Gasol padeció esta misma lesión en 2016: "Marc en tres meses ya estaba jugando. Este tipo de fractura no llega al 5%, pero sí que tiene una alta incidencia en el baloncesto. Grandes baloncestistas como Michael Jordan, Magic Johnson, Kevin Mchale o Yao Ming, que se acabó retirando con 30 años, han padecido esta fractura".

Para comprender la gravedad de la lesión, el Dr. De la Varga nos explica el proceso que está atravesando Pau Gasol desde que fue diagnosticado: "Hay tres grados de esta fractura por estrés, en el 95% estas fracturas de curan con una inmovilización de dos meses, pero cuando es un grado tres es necesario operarlo por su inestabilidad y poner un placa o dos tornillo comprimiéndola. Gasol fue operado por mayo de 2019 y en un plazo máximo de 6 u 8 meses debería está jugando… Esta fractura, unida a su peso, altura y edad hace que su vuelta a las canchas sea muy complicada".

COMPLICACIONES

Estando con los mejores profesionales médicos, cuesta entender el porqué no ha vuelto aún a los terrenos de juego tras tanto tiempo ausente, el experto consultado arroja varias teorías de los motivos que podrían estár retrasando su vuelta a la alta competición: "Puede ser que no haya terminado de soldar la fractura, que tenga un edema o algo peor, que haya provocado una artrosis con los huesos de alrededor. Si después de un año y medio no ha vuelto a jugar, difícilmente podemos pensar que volverá a jugar a alto nivel".

En las semifinales del Mundobasket de 2006, Pau Gasol ya padeció una lesión en el pie: "La fractura en el quinto metatarsiano que padeció no tiene nada que ver con esta lesión, son completamente diferentes y no están conectadas, tiene que ver con la morfología de su pie.Cuando se produce una fractura es porque tiene poca vitalidad y esa poca vitalidad también influye en la dificultad para recuperarse. Ahora deberá seguir haciendo trabajo de electroterapia, radiofrecuencia y estimulación bioléctirca y ejercicio sin carga y esperar a que el pie responda." asevera el doctor.

La esperanza es los último que se pierde y Pau Gasol no ceja en su empeño de volver a las canchas y poder poner punto y final a su etapa en la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

