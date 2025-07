Santi Cañizares recuerda lo que pensaba años atrás de un deportista con depresión: "Caía el rendimiento y pensabas que estaba acabado"

El base Ricky Rubio, que se encontraba sin equipo desde que el 30 de junio de 2024 terminó contrato con el Barça, ha fichado este martes por una temporada con el Joventut y, de este modo, regresará 16 años después al club en el que se formó y con el que despuntó como una de las estrellas emergentes de Europa.

El jugador de El Masnou (Barcelona), que en octubre cumplirá 35 años, es un ídolo en el Palau Olímpic, donde ganó una Copa del Rey, una Eurocopa de la FIBA y una Copa ULEB, y su vuelta a Badalona para afrontar el que probablemente sea el último capítulo de su exitosa carrera supone un hito histórico para la entidad verdinegra.

Ricky Rubio con ganas de vestirse la camiseta verdinegra

Después de un año de parón por motivos de salud mental, Rubio, formado en la cantera de El Masnou Básquetbol y en las categorías inferiores del Joventut de Badalona, regresa al club con el que se convirtió en el jugador más joven en participar en un partido de la ACB con 14 años, once meses y veinticuatro días, el 15 de octubre de 2005.

la reflexión de santi cañizares

Por eso, Joseba Larrañaga le preguntó a Santi Cañizares sobre los casos de depresión en los deportistas profesionales y la salud mental, en El Partidazo de COPE. “No se resolvían en muchos casos y no se exteriorizaban. Veías a un jugador caer en su rendimiento y entonces pensabas que estaba acabado y ya está, pero esa era la realidad”, empezó diciendo

“Creo que el deportista de élite está sometido a una gran presión, la primera la que él mismo se somete, la que él mismo se pone. Porque como te he dicho antes, hemos empezado hablando de la selección femenina, que no se puede ganar sin sufrir y tampoco se juega ya directamente sin sufrir. Ganando o perdiendo estás sufriendo permanentemente y hay veces pues que la cabeza no te aguanta y sobre todo también si tienes otros sucesos al próximos a tu vida que no funcionan bien”, continuó diciendo.

“En nuestra época pues había una bajada de rendimiento de algún jugador que nadie comprendía, que nadie entendía y ahí se quedaba todo, y si se recuperaban o no se recuperaba, pues era su problema, pero no se exponían estos problemas. Era efectivamente, como dice el maestro Paniagua, era como que un jugador de élite no podía tener ningún tipo de problema mental, sino que tenía que tirar para adelante siempre. Bueno, gracias a Dios, los tiempos han cambiado porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de cosas menores”, finalizó

