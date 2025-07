Giro drástico: el Barcelona no viajará esta noche a Japón

El FC Barcelona ha anulado el viaje que tenía previsto este jueves dirección Japón. Ya con las maletas hechas y todo preparado, el club ha anunciado que se suspende a primera parte de la gira asiática por un incumplimiento del promotor, tal como ha informado el mismo club.

El equipo tenía previsto enfrentarse al Visel Kobe este próximo domingo 27. Sin embargo, el club valorara reajustar la parte de la gira que corresponde a Corea del Sur.

No obstante, el club "valorará reajustar la parte de la gira de verano en Corea del Sur", donde están programados otros dos partidos amistosos contra el FC Seoul (31 de julio) y el Daegu FC (4 de agosto), "siempre que se cumplan ciertas condiciones por parte del promotor".

"En caso de que se cumplan, el club viajará a Corea del Sur en los próximos días. El FC Barcelona lamenta esta incidencia y el impacto en la numerosa comunidad de aficionados y aficionadas azulgranas en Japón", finalizó.

viaje a japón

Después de la tormenta llegó la calma y parecía que el Barcelona iba a poder viajar después de que Rakuten, patrocinador del Barcelona, asumiera todos los gastos. Hay que recordar que Gerard Piqué fue el enlace entre Mikitani, presidente de Rakuten, y Bartomeu, presidente del Barcelona en ese momento.

En un principio la expedición del Barcelona iba a viajar por la noche, a las 20:00h, de este jueves a Japón para medirse el próximo domingo al Vissel Kobe. Pero, ha habido un nuevo revés. Ahora el Barcelona no va a poder viajar porque no hay espacio en la pista y no les dejan despegar, como ha informado Víctor Navarro. El Barcelona está buscando la manera de solucionarlo.