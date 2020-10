Adrián González: "En el tema económico no estuve muy alejado de seguir en el Málaga"

Adrián González intenta pasar página. Tras militar durante las tres últimas temporadas en el Málaga C.F., el centrocampista madrileño, ahora en el Real Zaragoza, jugará, por primera vez tras su salida, frente el equipo blanquiazul. A pesar de tener un año más de contrato, Adrián, tuvo que abandonar la disciplina de Martiricos tras ser uno de los jugadores que se encontraba dentro del ERE.

Tras la salida de Munir, Adrián, fue el segundo jugador con contrato que abandonó la disciplina malaguista. Como reconoció días atrás Manolo Gaspar, Adrián y Lombán, fueron los únicos jugadores incluidos en el ERE que negociaron para continuar, el propio centrocampista, hoy jugador del Zaragoza, reconoce que sopesó la idea de continuat en el Málaga y que el salario no era una traba insalvable: "No hay nada imposible. Llegó un momento durante las conversaciones en las que creí que era el momento de tomar otro camino. Posiblemente en el tema económico no estábamos tan alejados pero era el momento de tomar otro camino. Sólo tengo palabras de agradecimiento, nunca podré devolver todo el cariño que recibí. Es un reencuentro demasiado temprano. Voy a ver a mucha gente a la que tengo mucho cariño, eso se queda fuera del campo. Cuando empieza el partido empieza la competición y eso pasa a un segundo plano," explicó de manera sincera Adrián.

AGRADECIDO AL MÁLAGA

El futbolista madrileño, que guarda un fantástico recuerdo de su etapa en el Málaga,quiso agradecer de manera pública las palabras que tuvo hacia él, el director deportivo malaguista, Manolo Gaspar:"Quiero agradecer públicamente las palabras de Manolo Gaspar, tengo una relación fantástica con él, muy sincera en el tiempo que hemos estado juntos. Poco más tengo que decirle a la afición, me despedí en su momento y no veía necesario hacer ningún tipo de carta. Siempre me he manifestado con lo que sentía. Le deseo lo mejor y que nunca se sabe si nuestro camino se volverá a cruzar. La puerta no se quedó cerrada"

Adrián reconoce que más allá de que en lo deportivo las cosas no han ido como esperaba en Málaga, en lo personal ha disfrutado mucho del club y la ciudad: "Después de tres temporadas allí con muchas experiencias distintas, donde más allá de lo que haya pasado en lo deportivo he sido muy feliz, mi familia ha sido muy feliz. Va a ser un reencuentro con gente que quiero, antes del partido obviamente será un poco raro. Después la competición te lleva a la propia normalidad y a competir por tu equipo y por los tres puntos".

REENCUENTRO CON SU EX EQUIPO

Encuanto al partido del domingo, reconoce que llega demasiado pronto y que con tanto cambio en el Málaga este verano el equipo ha cambiado mucho: "Le he podido contar poco a Baraja, mi pretemporada con ellos fue corta. Ha habido una reestructuración muy profunda en la plantilla. Seguramente competirá bien, nos pondrá las cosas difíciles. Conociendo a Pellicer va a ser así seguro. Va a ser un equipo presionante arriba, no nos va a dejar sacar el balón y tiene mucha versatilidad en los sistemas. Veremos a ver cómo vienen, sistema y jugadores. Está en un proceso de acoplamiento de todas las piezas nuevas que han llegado. Tampoco tengo mucha información para poder sacar ventaja o chivarle al míster".

Durante sus tres temporadas en el Málaga, Adrián ha sido un fijo con los distintos entrenadores que ha tenido, pero en Zaragoza, de momento no ha sido titular: "Entrando poco a poco en el equipo, ya dije que venía con la ilusión de conseguir cosas importantes. El día a día es competir dentro del equipo por tener un puesto en el once y después ayudar en lo que sea necesario. En mi cabeza sólo está el poder ser importante, poder ser titular. He jugado en tres posiciones diferentes, mi polivalencia da para que pueda participar dentro del 4-4-2 que es lo que más estamos utilizando." reconocía Adrián que también manifestó que si está en el Zaragoza es por el interés que mostrarón en él tanto Barajas como Lalo.

