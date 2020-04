La esposa del alcalde de Málaga: "Los médicos dirán si la salud le permite volver al trabajo y él decidirá"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, evoluciona de manera muy favorable. Permanece hospitalizado tras una operación de urgencia el sábado por la noche, por un hematoma subdural. Dicen los médicos que su evolución general y neurológica es muy buena. De la Torre está en planta, en el hospital CHIP, y ya no necesita drenaje quirúrgico, se lo retiraron ayer por la tarde. Dicen los médicos que está bien, y también lo dice su esposa, Rosa Francia en COPE Málaga, "está muy bien, yo le encontré vamos, que era otro, llevaba unos días sufriendo mucho sin decirlo y sin quererlo reconocer con unos fuertes dolores de cabeza y decía que no, que no era nada”, dijo.

En una entrevista en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’, la esposa del alcalde contaba cómo fueron esos momentos previos… antes de saber exactamente qué le pasaba al alcalde, "afortunadamente no fue una cosa dramática, pero estaba claramente disminuido, razonaba bien, pero en cuanto te descuidabas le veías con las manos en la frente porque tenía mucho dolor y él no lo quería reconocer”, puntualizó.

Y lo que tenía era un problema neurológico, provocado probablemente por un golpe, "ha sido un hematoma subreal que probablemente venia de algún tiempo, el típico golpe que te das al subir al coche o algo así, se ha podido acumular, o la tensión de estos días, innegable que se incrementara el sangrado, que fue ligero y al aumentar la presión todo el organismo lo acusaba y bueno, tenía dolor de cabeza”, comentó.

Dice Rosa Francia que, en cuanto el alcalde ya estuvo en manos de los médicos, ella se quedó tranquila, "estaba preocupada mientras le veía que le pasaba algo y había que intervenir, eso no me hizo llorar, eso me relajó más bien, sabía que estaba en buenas manos. Lloré de emoción cuando vi que todo fue un éxito y si lloré de emoción con los pantallazos de las redes sociales de los malagueños que estaban pendientes de su evolución, eso es una cosa muy bonita”, subrayó Francia.

Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) April 12, 2020

Y es que en estos días, el alcalde ha recibido infinidad de muestras de afecto, incluso ha llegado a ser trending topic en Twitter el hastag #fuerzaPaco: "Paco tiene que estar muy feliz como son los malagueños y que capacidad de afecto. En ningún momento nos hemos sentido solos, ha sido una cosa emocionante, de verdad”, señala emocionada.

¿Y qué pasará a partir de ahora?, ¿volverá el alcalde a su trabajo? Esto dice su esposa, "él va a hacer lo que diga, simplemente. Ahora tiene que hacer caso, bien lo sabe, al medico, que son los que tienen que decir la última palabra”, señaló.

En todo caso, la última palabra la tendrá el alcalde, "él dijo siempre que se comprometía mientras que la salud se lo permitiese, los médicos dirán. Confío en que recupere su estado habitual, es lo que se prevé y después, él decidirá y ya está. Que Dios reparta suerte”, puntualizó la esposa del alcalde de Málaga.

Todo se desencadenó el sábado, horas después de la que ha sido su última intervención en un medio de comunicación, el Viernes Santo en el programa especial de Semana Santa en COPE MÁS Málaga, con Adolfo Arjona. Horas después, ya el sábado el alcalde acudió al Hospital Clínico y allí le hicieron pruebas, que revelaron que tenía ese hematoma subdural crónico, una lesión que habitualmente tiene su origen en un traumatismo craneal leve previo.

Unas horas después, comenzó la intervención de urgencia en el Hospital CHIP, donde está derivado el Servicio de Neurología de Carlos Haya por la crisis del coronavirus. Pasó la primera noche en urgencias y ya el domingo a mediodía fue trasladado a planta, por su buena evolución. Él mismo se pronunció a través de su cuenta de Twitter para decir que estaba bien y agradecer las muestras de cariño que ha recibido.

