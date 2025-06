Fernando López Miras: "Lo que más nos enorgullece a los murcianos es que somos líderes en donaciones en España"

La Tarde de COPE ha emitido este miércoles un programa especial desde el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, que cumple 50 años. Se trata del Centro Hospitalario más importante de la comunidad autónoma y uno de los más importantes de España. Durante todo el programa han hablado con profesionales y pacientes, pero también han tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El líder del Partido Popular ha comenzado la entrevista sacando pecho de uno de los aspectos que más definen a los murcianos, la donación de órganos: "Es para sentirse muy orgulloso, sobre todo por nuestro carácter, somos generosos y solidarios, pero también por la gran profesionalidad de nuestros sanitarios". De hecho, según datos oficiales del 2024, este hospital lideró la donación de órganos en España por encima de otros centros de referencia como el Vall D'Hebron de Barcelona.

INVERSIÓN EN SANIDAD

Como bien ha explicado López Miras, la inversión en sanidad en la Región de Murcia ha experimentado un aumento significativo en los últimos años digno de mención: "Somos una de las comunidades autónomas que más invierten y que más gasto destinan a la sanidad, y lo somos sorprendentemente siendo una de las regiones peor financiadas de España".

ANGELA ORTIZ López Miras junto a los profesionales sanitarios del Hospital Virgen de la Arriaxaca de Murcia

Precisamente la financiación de las comunidades, incluida la murciana, va a ser uno de los asuntos que va a estar presente en la Conferencia de Presidentes de este viernes, algo que llevaban mucho tiempo reclamando las comunidades autónomas. "Una de las cuestiones de estado más importantes en España es la sostenibilidad financiera del estado del bienestar, y no puede ser que desde el 2014 esté caducado el sistema de financiación y que el Gobierno no quiera poner esto encima de la mesa", ha explicado Fernando López Miras.

TRASVASE DEL TAJO-SEGURA

Pilar García Muñiz ha querido hacer hincapié en la entrevista a una cuestión que preocupa especialmente al gobierno murciano: el rechazo en el Congreso por un solo voto a blindar el trasvase del Tajo-Segura, a lo que el presidente ha contestado que la región se queda "en una situación límite con lo que está pasando".

la tarde, en murcia COPE celebra el 50 aniversario del hospital Virgen de La Arrixaca con una emisión especial en directo desde Murcia

¿Por qué se queda Murcia en una situación límite? Porque, según ha detallado López Miras en la entrevista, "en España no hay una política de Estado de Agua, y nosotros lo primero que estamos reivindicando es un Plan Nacional de Agua con el que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones".

De hecho, hay casos cercanos que podrían ponerse como ejemplo en este asunto. Portugal, a través de su Gobierno, acaba de anunciar un Plan Hidrológico Nacional y los murcianos solo piden "lo mismo que están haciendo el resto de países". haciendo el resto de países.

Todo esto no significa que la desalación no sea algo importante "como un complemento", porque lo es, pero "no es la alternativa", ha dicho el presidente de la región. A lo que ha querido añadir que "en el proceso de desalación se le quitan todas las propiedades al agua (...) y, quien diga lo contrario, está mintiendo a la cara a los agricultores y a los ciudadanos".

ESCÁNDALOS Y SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA

Además de todo esto, Fernando López Miras también ha querido analizar la situación política actual del país a nivel nacional. "Esto es inadmisible, el presidente del Gobierno tiene que hacer ya una profunda reflexión y tiene que evitar que los españoles cada día se avergüencen más de la situación (...). Nos levantamos pendientes de cuál va a ser el siguiente escándalo y creo que debería, cuanto antes, darle la oportunidad a la gente de decir si están de acuerdo con lo que está pasando", ha concluido.