El sorprendente mensaje de Juan y Medio a la Guardia Civil: "Hacéis competencia desleal"

'La tarde, aquí y ahora' recibió la visita de unos invitados que no suelen ser habituales, dos agentes de la Guardia Civil. Antes de presentarlos, Juan y Medio se refirió a ello e incluso sorprendió con su mensaje: “Esto que vamos a tratar a continuación, público, me lo tiene que explicar a mí la Guardia Civil”, comentaba Juan y Medio.

Su compañera Eva Ruiz se mostró perpleja y dijo lo siguiente: “¿No será que tú le tendrás que dar explicaciones a la Guardia Civil? De momento ve cuadrándote”, apuntaba Eva Ruiz, que junto a Juan y Medio presentan el programa que emite Canal Sur Televisión.

COMPETENCIA DESLEAL

Juan y Medio presentó a la pareja de la Benemérita y comenzó explicando que “la Guardia Civil da charlas a los mayores, eso es competencia desleal por parte del Cuerpo, vamos a decir la verdad, le voy a meter un radar que se van a enterar”, bromeaba Juan y Medio mientras su compañera Eva Ruiz sonreía.

Entonces, Juan y Medio pasó a preguntarle a la pareja de la Guardia Civil lo que pasaba con las charlas y el programa: "¿Qué ocurre cuando las charlas, por horario, coinciden con el programa?", preguntó el presentador.

Al Guardia Civil, no le quedó otra que confesar el problema que encuentran a la hora de citar a las personas mayores para algunas charlas. “Coinciden muchas y la gente se queja de que ponemos las charlas a la misma hora que este programa y entonces no saben qué hacer. A Juan y Medio lo ven todas la tardes, por una tarde que vengan con nosotros no pasa nada, somos una competencia desleal” admitía el agente.

JUAN Y MEDIO: “VIVA LA GUARDIA CIVIL”

La presencia de la Guardia Civil en el plató de la televisión pública andaluza se debió al Plan Mayor de Seguridad que ha puesto en marcha el Ministerio de Interior junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. “Son consejos prácticos y necesarios, le pediría a los que están viendo el programa que presten mucha atención. Por cierto, aprovecho para decir que ¡Viva la Guardia Civil!” decía Juan y Medio.

El Plan Mayor de Seguridad, como explica el agente de la Guardia Civil, es “sobre todo para personas mayores de 65 años y se trata de darles pautas de seguridad para que cuando se encuentren con una situación extraña sepan actuar”.