Hallan un cetáceo muerto en una playa de Lorca
El animal, de varios metros de longitud, fue encontrado en la playa de Los Hierros y tuvo que ser retirado con una grúa
Lorca - Publicado el
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El cadáver de un cetáceo ha sido localizado en una playa del municipio de Lorca. El hallazgo se ha producido en la playa de Los Hierros, ubicada en el parque regional de Puntas de Calnegre y Cabo Cope, movilizando al personal del servicio municipal de Emergencias.
Un complejo operativo de retirada
Para la retirada del animal, de varios metros de longitud, ha sido necesaria la intervención de una empresa gestora y el empleo de una grúa que lo ha elevado hasta el contenedor de un camión para su traslado a un punto de depósito.
El cuerpo del cetáceo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la muerte pudo producirse en alta mar. La principal hipótesis es que el cadáver fuera arrastrado por las corrientes hasta la orilla, donde finalmente ha sido encontrado.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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