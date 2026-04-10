Unai Laso entra en la historia de la pelota al lograr la Triple Corona: "Mi objetivo es intentar estar ahí entre los mejores durante muchos años"

El pelotari Unai Laso se ha proclamado campeón del Parejas 2026 junto a Jon Ander Albisu, alcanzando así uno de los momentos más importantes de su carrera. Con esta victoria, el de Bizkarreta-Gerendiain consigue la Triple Corona y se convierte en el noveno pelotari navarro que logra las tres txapelas. Un hito por el que se siente "muy orgulloso", especialmente por haberlo conseguido "después de una lesión tan grave como la que tuve", ha confesado.

La crónica de una final sufrida

Sobre la final, Laso ha reconocido que al principio sintió la presión. "Estaba nervioso también, y bueno, hice unos fallos al principio que, pues, bueno, a raíz de los nervios y de no colocar bien las piernas", ha explicado. Sin embargo, su compañero Jon Ander Albisu afrontó el partido con más calma: "Decía que estaba tranquilo, desde el principio se le notaba y, bueno, la verdad que eso es de admirar".

A pesar de los errores iniciales, tenían una estrategia clara frente a Altuna y Ezkurdia. "Teníamos clara la táctica que, pues, aunque hiciésemos unos fallos, digamos que sí, eso, bombardeando a Joseba atrás", ha detallado Laso. El plan funcionó y fueron un "martillo pilón" para conseguir la victoria en un partido que ha descrito como "muy duro y de muchos pelotazos".

Teníamos clara la táctica de seguir bombardeando a Ezkurdia atrás" Unai Laso Pelotari

Uno de los momentos de mayor tensión llegó con el marcador 19-15. "Pues te entran nervios y dudas también, porque al final están a cuatro tantos", ha admitido el campeón. A pesar de todo, mantuvieron la calma y siguieron con su plan. "Teníamos claro que la táctica era esa y íbamos a seguir dándole atrás, así que, bueno, por ese sentido había margen", ha añadido.

El camino de la superación

Esta txapela tiene un valor especial para Laso, ya que llega después de superar una grave lesión de rodilla. El pelotari ha recordado lo difícil que es volver a las canchas y reencontrar el nivel. "Se te queda como muy lejano, ¿no? Con una lesión así, pues porque tienes que recuperar el nivel, sensaciones y demás", ha comentado sobre el proceso.

Echando la vista atrás, Laso ha identificado los momentos más complicados de su trayectoria profesional. "Los momentos más duros son los de cuando me quedé un año fuera [...] y luego, pues las lesiones, ¿no?", ha señalado. El pelotari ha destacado que es "difícil estar seis meses fuera de la cancha y volver y, bueno, intentar jugar contra los mejores a un buen nivel".

Los momentos más duros fueron cuando me quedé un año fuera y, después, las lesiones" Unai Laso Pelotari

Unai Laso ha querido también agradecer el apoyo recibido durante su recuperación, destacando que el mérito es compartido. "Hay mucho trabajo detrás con grandes profesionales, porque ellos también tienen el mérito, no solo yo, como tanto como la psicóloga o los fisios, Chus y todos los que han estado ahí conmigo", ha agradecido.

Compañeros, rivales y futuro

La compenetración con su compañero ha sido otra de las claves del éxito. De Jon Ander Albisu, ha elogiado su estado de forma a sus 35 años: "Físicamente, pues, como si tuviese 20 años". Laso ha afirmado que se han "compenetrado muy bien desde el primer momento" y que su compañero le aportó la seguridad necesaria en la final.

También ha tenido palabras de reconocimiento para sus rivales, especialmente para Joseba Ezkurdia, quien ha completado un "increíble todo campeonato" en su primera vez como zaguero. "Es muy difícil dar el nivel que ha dado y ha ido progresando durante todo el campeonato", ha afirmado sobre su contrincante.

Con la txapela ya en casa, Laso prefiere no pararse a pensar si está en su mejor momento y se centra en el presente. "Mi objetivo es intentar estar ahí entre los mejores durante muchos años", ha asegurado. El descanso será corto, ya que este mismo fin de semana arranca el campeonato mano a mano, donde le espera un partido del sábado contra Altuna que califica como uno de los "más difíciles".