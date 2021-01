La curiosa anécdota de Juan y Medio con su plancha: "Se me hizo de noche con mi tanga"

Juan y Medio es un libro abierto y así lo demuestra cada día en en el magacín 'La tarde aquí y ahora' que presenta junto a Eva Ruiz. Es más que sabido que el popular presentador no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre cualquier tema, incluso a nivel personal.

Tanto es así que se atreve a comentar sus problemas en las labores domésticas, en este caso referido a una curiosa anécdota con un tanga y la plancha. La sorprendente revelación de Juan y Medio provocó las risas del invitado, de Ana Ruiz y del público presenté en el plató de Canal Sur Televisión.

UN INVITADO ACOSTUMBRADO A VIVIR SOLO

Uno de los muchos invitados que estuvieron en el programa de Juan y Medio y Eva Ruiz fue Pepe, una persona viuda de 66 años de edad procedente de Granada. Acostumbrado a vivir solo, Pepe admite estar acostumbrado a realizar todo tipo de tares domésticas, aunque alguna se le da mejor que otra. “Lo único que levo peor es cocinar porque no lo he hecho nunca”, confiesa.

Eva Ruiz le cortó en su explicación porque la presentadora pensaba que lo que no dominaba Pepe muy bien era la plancha, a lo que el invitado contestó que “planchar es duro también, lo haces pero no te cabreas porque cuando llevas un rato tiene la ropa más arrugas que cuando había empezado”.

JUAN Y MEDIO Y SU TANGA

Tras escuchar los problemas de Pepe a la hora de planchar, Juan y Medio comentó que “es muy entretenido porque nunca acabas, si eres perfeccionista nunca te queda bien”. Pepe volvió a tomar la palabra para seguir comentando los inconvenientes que tiene al planchar, por ejemplo, los pantalones. “La raya de los pantalones no hay manera de sacarla recta. Yo no sé como lo hacen, al final y tras mucho insistir, ya cuando la plancha está casi fundida, pues sale” apunta el invitado.

Es entonces cuando Juan y Medio sacó su lado más sincero y bromista para confesar lo siguiente: “El otro día se me hizo de noche planchando mi tanga de los domingos, me quedaba un lado más largo que el otro y esto me tira mucho de la ingle, es decir, el huevecillo se queda retorcido para atrás”, admite entre las risas de todos los presentes.