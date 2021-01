La peligrosa realidad sobre el azúcar blanco que te hará buscar alternativas

Las fechas navideñas no son aliadas del escaso consumo de azúcar blanco. Quien más o quien menos ha ingerido alguno de los dulces típicos de Navidad: roscón de Reyes, polvorones, turrones... Tras estos excesos que se han podido producir, es hora de ponerse en marcha para reducir o eliminar su consumo.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo máximo de 25 gramos de azúcar al día y en España se consume una media de 100 gramos al día. Es por ello que por los micrófonos de COPE Málaga ha pasado Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, que ha detallado tres alternativas naturales al azúcar blanco.

No os obsesionéis con el azúcar.



Si un día te tomas algo con azúcar (por ejemplo, la tarta tan rica que hace tu madre para tu cumpleaños) no pasa nada.



El problema está en un consumo elevado y continuado.



El azúcar no es veneno, pero reduciendo su consumo mejorarás tu salud.