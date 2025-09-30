Carmen Palacios, 86 años: "Nos dieron un paseito en barco por el Muelle 1"

Se trata de un programa que La Caixa está llevando a cabo en el distrito de Bailén-Miraflores y Puerto de la Torre, en el que se atiende a 280 personas en situación de soledad en Málaga. Esta acción cuenta con le apoyo del ayuntamiento y de Cruz Roja.

Una de las beneficiarias de este programa es Carmen Palacios, que tiene 86 años y todo surgió cuando fue al médico porque s encontraba algo tristona. "Estaba con una medio depresión porque había perdido en poco tiempo mi marido y un hijo, que es lo peor del mundo. Y entonces mi doctora me dijo, que fuera a una oficina, me tomaron los datos, enseguida me llamaron y ya me incorporé a Siempre Acompañados, que estoy encantadísima de haber entrado ahí"

actividades

El programa incluye muchas actividades para que los mayores puedan socializar. "Este verano ha habido muchos eventos, porque hasta nos dieron un paseíto en el barco por el Muelle 1, después vamos de vez en cuando a cines, vamos a visitar museos. En el centro que vamos, que son los viernes, allí tenemos un montón de compañeras que no se puede destacar nadie por ser una metepata, hablando claramente. Todas nos llevamos bien, todas nos contamos nuestras cosas y yo ahí, pues me he reunido con tres compañeras y conmigo cuatro, nos hemos hecho amigas y nos vamos de vez en cuando, por las tardes salimos, los domingos, cuando ya llega el tiempo más fresquito"

Siempre Acompañados

Carmen sale los viernes y va siempre acompañada, es otra persona, se ha vuelto más dinámica y está más contenta. "Vivo sola y no hay mucho compañerismo fuera de este centro, hablo poquísimo, excepto que mi hijo, claro, me llama, viene a verme, como es natural, pero yo hablo muy poco con las personas, porque hasta entrar en este centro, es cuando estoy haciendo amistad y cuando yo me veo que soy yo, que me voy relacionando y vamos, he cambiado muchísimo"

un club de amigos

El programa funciona como un club de amigos y este año han entrado muchos más a formar parte de él. "Allí somos personas mayores, casi toda la mayoría somos viudas y nos contamos nuestras cosas y lo pasamos muy bien, verdaderamente te digo que yo cuando voy los viernes salgo, digo menos mal que me he venido, porque es que salgo con otro ánimo, la verdad, la verdad"

Carmen lleva ya en el programa Siempre Acompañados más de dos años y lo recomienda a todas las personas de su edad, que como ella, sufren de soledad a diario. "Cambiará tu vida, porque es que allí nos reunimos y estamos, vamos como en familia. Es que es un centro que es como si fuésemos de familia todas"

Según nos cuenta, en la actualidad hay más de 50 personas y han tenido que ampliar espacio y pasar a un salón de reuniones más grande.