Carmen Lomana rompe a llorar en COPE al recordar la Semana Santa de Málaga

Carmen Lomana, colaboradora habitual del programa Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting, fue protagonista en COPE Málaga dentro de la programación especial con motivo de la Semana Santa. Carmen Lomana se ha convertida en una persona habitual en la Semana Santa de Málaga, sobretodo el Jueves Santo donde es ya tradición verla acompañando la cofradía de Zamarrilla: “En Jueves Santo, todo son añoranzas. A esta hora estaría viendo a Zamarrilla. Esta mañana he estado viendo el desembarco de los Legionarios a través de TRECE TV. No sé, el Jueves Santo de Málaga no me lo quita nadie”.

Lomana cuenta como se enamoró de la Semana Santa de Málaga y que la hace tan especial para ella: “Lo mío con la Semana Santa fue un golpe de amor. Con 15, 16 y 17 años ya iba a Málaga a pasar la Semana Santa porque tenía amigas. Pero lo que me ocurrió con Zamarrilla fue muy especial, se me metió en el corazón y ya no puede parar. Y además salí de promesa haciendo todo el recorrido. Terminé agotada, pero fue maravilloso.”

La habitual colaboradora de COPE también contó como está pasando estos duros momentos de confinamiento que estamos viviendo por culpa del COVID 19: “La cantidad de gente que ha muerto, de amigos... Y aquí encerrados, sin ver a nadie. Yo vivo sola, con la persona que está en casa desde hace veinte años, pero echas de menos a tus amigos, a la familia. Hay días que los recuerdos se te amontonan en la cabeza. Yo siempre he sido muy de Semana Santa, a pesar de ser muy del norte. Andalucía hay que conocerla, es maravillosa”.

Emoción de #JuevesSanto en Malaga recordando con emoción, dias que si Dios quiere volverán @Zamarrilla pic.twitter.com/TCUGhUeWxs — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 9, 2020

Carmen Lomana nos abrió su corazón de par en par y nos contó ragos de su personalidad que nos ayudan a entenderla mejor: “Yo soy creyente y espiritual, al contrario de lo que piensa la gente de mí. La frivolidad también forma parte de la inteligencia para ayudarte a superar muchas cosas de la vida. A mis seguidores les encanta que le ponga estos días, a través de las redes sociales, cosas frívolas, pero no sabes cuánto me lo agradecen porque les ayudan a salir de la monotonía de estos días. Son tiempos de humildad y de ver lo vulnerables que somos”

Al final de la conversación con Adolfo Arjona y tras escuchar “Salve”de Diana Navarro, Lomana acabó llorando y diciendo: “Creo que todos los seres humanos necesitan, aunque sean agnósticos, hablar con Dios. Siempre nos queda la oración”