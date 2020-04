COPE Málaga te lleva la Semana Santa 2020

Estamos atravesando un tiempo excepcional. El estado de confinamiento al que estamos sometidos debido a la pandemia del COVID-19 ha provocado que se aplacen todos los actos que estaban programados para estas semanas. Es por ello que, en 2020, la Semana Santa de Málaga no podrá celebrarse como estamos acostumbrados, es decir, con la salida en procesión de los Sagrados Titulares de cada cofradía. Sin embargo, COPE Málaga no se resigna y te va a ofrecer la Semana Santa como siempre la has escuchado. A partir del domingo 5 de abril, Domingo de Ramos, la emisora inicia, como todos los años, su programación de Semana Santa.

INICIO DE RETRANSMISIÓN

A partir de las 16.00 horas y hasta el Viernes Santo, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo de COPE Málaga para contarte la Semana Mayor de Málaga tal y como la has vivido año tras año. Cada día las cofradías saldrán en procesión para los oyentes “gourmet” de COPE como si se tratara de una Semana Santa convencional. Reviviremos los momentos más emotivos que han tenido lugar en los últimos años durante la procesión de cada una de las hermandades malagueñas, desde la salida de la primera cofradía del Domingo de Ramos, Pollinica, hasta el paso de Servitas por la Tribuna Oficial. Recordaremos escenas tan fundamentales en la Semana Santa de Málaga como el paso del Cautivo por el Puente de la Aurora o la salida de la Congregación de Mena acompañada de los Caballeros Legionarios. En definitiva, viviremos los momentos más trascendentales de la Semana Santa desde la emotividad al recogimiento.

Ya han confirmado su presencia en los micrófonos de COPE Málaga el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, que nos acompañará el Domingo de Ramos; el mayordomo de trono de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón de la Hermandad de la Paloma, Antonio Martín Navarrete, que nos acompañará el Miércoles Santo; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que estará con nosotros el Viernes Santo.

A lo largo de la semana también han confirmado su presencia la cantante Diana Navarro, la actriz Remedios Cervantes y dos de las componentes del grupo El Consorcio, Amaya y Estíbaliz Uranga.

INTERACTÚA CON NOSOTROS

Como cada año, queremos que las retransmisiones de Semana Santa estén abiertas a todas las personas que quieran participar. Hemos habilitado dos números de teléfono para que puedas participar en directo: 952 21 71 34 y 952 60 26 75. También nos puedes acompañar a través de las redes sociales, en los perfiles de Twitter @COPEMalaga y @ArjonaAdolfo, o través de Facebook en el perfil facebook.com/copemalaga.

La programación especial de Semana Santa 2020 arrancará cada día a las 16.00 horas y la podrás seguir a través de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM y 882 AM, en la página web cope.es y en la APP de COPE.