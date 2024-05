El CF Lorca Deportiva se jugará el playoff de ascenso en la última jornada

El CF Lorca Deportiva perdió 2-1 ante el CD Cieza en La Arboleja. Primera derrota para Alberto Castillo como técnico blanquiazul y por lo tanto se jugará el acceso al playoff de ascenso en la útlima jornada de liga ante el Alcantarilla.

El partido en tierras esparteras fue igualado, con un CF Lorca Deportiva que reacción al 2-0 con ocasiones para reducir distancias y donde buscó el empate, pero le faltó punteria.

Fran Garnés adelantó a los esparteros en la primera parte y Andrés Carrasco, ex del CF Lorca Deportiva puso el 2-0 en la segunda parte. El ex del CD Cieza, Solsona, logró el gol de los blanquiazules que apretaron al final pero que no pudieron lograr la igualada.

Con esta derrota, sumando la victoria del Unión Molinense, la diferencia entre lorquinos y murcianos es de dos puntos. El CF Lorca Deportiva tiene el gol average ganado al equipo de Julio Algar, por lo que le vale el empate y la victoria ante el Alcantarilla en el último partido que se jugará en el Artés Carrasco el domingo.



Eso sí, en caso de clasificarse, el CF Lorca Deportiva jugará playoff como cuarto o quinto clasificado, y el partido de vuelta lo disputará siempre a domicilio.

El equipo de la Ciudad del Sol estuvo arropado por unos 200 seguidores en La Arboleja.

Muchas gracias a toda la afición que hoy nos ha acompañado. Nos habéis hecho sentir como en casa.

Toca levantarse y seguir, se viene lo mejor de la temporada. ¡Vamos @lorcadeportiva ! ???????? pic.twitter.com/IHGCCoNaCy — Albert ? (@Albertix_6) May 5, 2024





