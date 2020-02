El Cantón de Málaga y Los de Huelin se llevan el "oro"

La sesión de la Gran Final del carnaval de Málaga no defraudó... el comparsas, al menos. Y es que al final, La murga ‘Los de Huelin’ y la comparsa ‘El cantón de Málaga’ se han alzado como los grandes vencedores del concurso de canto del Carnaval de Málaga 2020, que este año cumplía 40 años, llevándose el primer premio en la modalidad de comparsas y murgas, respectivamente. Tras una intensa final cargada de buenas comparsas, no así de murgas, muy por debajo del nivel de igualdad mostrado en comparsas, la de Carlos Pariente se llevó la final, casi de calle.

Pasadas las 4.30 de la madrugada, el jurado falló que la murga que iban de domingueros Los de Huelin era el primer premio y, por tanto, de hacerse con la preciada estatuilla. Tras ellos quedaron ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’, ‘Los lion brothers’, ‘Esteoeste’ y ‘Los malagüitas’.

Culmina la resistencia del cantón de @ComparsaErDito en la Gran Final del #CoacMLG tras su defensa de la ciudad #CarnavalMLG pic.twitter.com/qGOIw8OGWb — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) February 14, 2020

En comparsas, tras la de José Luis Leal quedaron ‘Los caricatos’, ‘Ciudad del Paraíso’, ‘Un malagueño cualquiera’ y ‘Los malafama’. La sesión final de anoche en el Cervantes contó con un repaso a la historia de estos 40 años de carnaval. Tras el vídeo que resume el #CoacMLG 2020, la Fundación del Carnaval entregó un recuerdo a los miembros del jurado y al presidente del mismo, José Luis Malo. De otro lado, Carlos Murante entregó, de parte de los grupos de canto, el pito de oro 2020 a Antonio Vargas, fotógrafo y compañero de Radio Malaka.

Y además, se estrenó la versión de este año del himno del carnaval de Málaga versionado por la cantante malagueña, Vanessa Martín, una composición muy buena de una de las mejores voces del panorama nacional.