Tanto para viajes planeados como de última hora, compartir un trayecto en coche es una forma económica de desplazarse. Solo esta Semana Santa hay plataformas que tienen más de 350.000 viajes registrados con una distancia media de algo menos de 400 kilómetros y un coste medio de 20 euros por trayecto. En casi la mitad de los trayectos hay paradas intermedias. Hay quien prefiere poner su coche y otros que le lleven.

Son una alternativa que han puesto de moda los más jóvenes y que ya el pasado verano experimentó un crecimiento superior al 40 %. Hay plataformas que ponen en contacto a conductores y pasajeros, pero también particulares que se organizan entre sí, es el caso de Pablo, que trabaja en Madrid, pero es de Cartagena. “Tenemos un grupo de 300 personas entre conocidos, amigos y amigos de amigos-nos cuenta-cuando alguien tiene una plaza libre en su coche o alguien necesita moverse, lo ponemos por ahí y nos organizamos”. En su caso, los viajes más comunes son entre la ciudad en la que trabaja y la ciudad en la que está su familia, pero cuando algún integrante de ese grupo hace una demanda “puede ser que tengamos que parar a lo mejor por Murcia, o por alguna zona del litoral del Mar Menor, como cabo de Palos”. Fue pasajero y ahora es conductor.

Por baratos y cómodos

La economía es el denominador común de los motivos por los que los viajeros se decantan por los viajes compartidos. Aunque la comodidad también pesa. Juan valora “la flexibilidad. Antes me movía en tren, sujeto a unos horarios. En el coche compartido, si te retrasas puedes llamar al conductor para que te espere 15 minutos. Evitas además las posibles averías y retrasos que tienen otros medios de transporte”. Es para Juan, una manera ideal para viajar por trabajo o hacer turismo interior. También para conectar pequeñas localidades que tienen un transporte público algo más deficiente. De hecho, la mitad de los viajes tienen paradas intermedias en lugares menos conectados.

Ana utiliza en coche compartido indistintamente, como pasajera y como conductora. Y coincide en que es más cómodo que otro medio de transporte entre otras cosas “porque tienes más espacio”. Es estudiante y en su caso considera muy importante “que te sale más barato. Yo cobro entre 20 y 25 euros por pasajero y me muevo entre Granada, la ciudad dónde estudio y Madrid”. Pero para ella es muy importante “viajar acompañada cuando llevo yo el coche. Porque al final la carretera yendo sola parece más peligrosa, y si pasa algo estás acompañada”.

Viajan sin miedos

Ni Pablo ni Ana tienen miedo de utilizar este servicio. Ana, por si acaso, toma sus precauciones si viaja de pasajera, procura “que el conductor sea una mujer para sentirme más cómoda y para no ir sola con un hombre en un coche, pero no he tenido problemas nunca”. Sí alguna que otra anécdota. Nos cuenta que en una ocasión estaba esperando, pero “no veía ningún coche. Entonces se me acercó un chico en una furgoneta de reparto, de esas que tienen solo una fila de 3 asientos delante. Y ahí viajé. Fue sorprendente porque no es habitual en este tipo de servicios”.

Tampoco Juan ha tenido problemas en sus múltiples viajes en vehículo compartido. “A veces vas con gente que habla mucho y otras con mudos. He viajado con personas que iban trabajando. Lo más gracioso que me ha pasado fue en un viaje a Sevilla. Íbamos un grupo de amigos a una boda y teníamos una plaza libre. La persona que nos acompañó llegó a las ocho de la mañana, la hora prevista de salida, directamente de juerga. Se durmió nada más entrar en el coche y no se despertó hasta que llegamos a Sevilla”.

Precisamente, Andalucía con Valencia, Madrid y Castilla León,son las comunidades que más viajes en coche compartido han registrado esta Semana Santa. Según datos hechos públicos por la plataforma BlaBlaCar, que ya cuenta con ocho millones de usuarios.