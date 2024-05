Guadix acoge hasta el próximo domingo el Encuentro Deportivo de la Institución Teresiana 2024

Guadix acoge desde este jueves y hasta el próximo domingo un evento de importancia nacional, el Encuentro Deportivo de la Institución Teresiana en que participarán 17 colegios de toda España, con más de 600 niños y 100 profesores. Un encuentro que se presenta bajo el lema “Con Poveda en Guadix” y que supone un tiempo educativo en el que los alumnos de los Centros de la Institución Teresiana disfrutan de una oportunidad de encuentro y convivencia a través del deporte. Cada año se celebra el EDIT en un lugar distinto, así los alumnos y comunidades educativas han podido disfrutar de la experiencia de acoger y de ser acogidos en diferentes lugares de la geografía española.





Además de jugar y competir entre centros, estos encuentro deportivos sirven para conocer la ciudad donde se realizan. Y así está siendo en Guadix. Todos los participantes visitarán los lugares más emblemáticos de la ciudad, muchos de ellos relacionados con San Pedro Poveda, fundador de la Institución Teresiana. Es el caso de la Catedral, el antiguo Seminario, la Cueva Santa de Gracia, el barrio de Las Cuevas,… Sin duda, será una magnífica ocasión para acercarse más a la figura de San Pedro Poveda.





El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, acompañado de numerosas autoridades provinciales, locales y de la Institución Teresiana a nivel nacional, participaron este jueves en la inauguración del encuentro en un acto que se celebró en la plaza del Padre Poveda, donde llegó todo el alumnado participante tras realizar un recorrido todos juntos por diferentes calles de Guadix tras concentrarse en la plaza de la Constitución y donde fueron presentados todos los colegios participantes.





En su intervención, el primer edil accitano destacó la labor de la Institución Teresiana en nuestra ciudad “sois solidaridad, sois ejemplo de labor educativa y social. Sois estandarte de respeto y justicia social, sois manos que apoyan, sonrisa que alienta, voz que alumbra en la oscuridad de la desesperación, sois acogida e integración. Sois parte esencial de la vida de la comunidad accitana. Por ello, hoy me dirijo a todos vosotros con emoción para agradecer esta labor continuada que merece todo nuestro reconocimiento y aprecio. Aquí, desde su fundación, la Institución Teresiana ha estado presente. Sin ella no hubiese sido posible esa revolución educativa en un barrio tan emblemático como las cuevas” y añadió “Ese compromiso con la educación, la





formación y la labor social ha dejado una huella permanente en Guadix y, ¿por qué no? en todo nuestro territorio. No me canso de repetir que habéis sido, sois, seréis un socio invaluable en la promoción de la educación de calidad, brindando oportunidades de aprendizaje a personas de todas la edades, condición y religión fomentando valores como la solidaridad, la inclusión y el respeto. Vuestro enfoque holístico no solo se limita al ámbito académico, sino que también se extiende al desarrollo personal y social de cada persona”.