España reconocerá Palestina cuando Pedro Sánchez encuentre el momento idóneo sin hablar con la oposición

Pedro Sánchez busca el momento idóneo para reconocer a Palestina mientras multiplica sus contactos internacionales. El diálogo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, sobre una cuestión de Estado como está, es nulo. En esta y en cualquier otra cuestión.

??? "Qué curioso que en los últimos tiempos Pedro Sánchez se ha dedicado a meterse todo lo posible con Israel, le ha dado esta fiebre pro Palestina que es digna de estudio"



Escucha el primer sonido del día de Carlos Herrera

Según Moncloa, tampoco le va a frenar la intención de Yolanda Díaz de marcarle la agenda al propio Sánchez y precipitar los acontecimientos más allá de este asunto. Uno de los arietes que está utilizando el Ejecutivo es la propia rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde allí ejercen su ataque a la oposición. El micrófono del Consejo de Ministros ha quedado al servicio de la artillería gubernamental de la crispación. Pilar Alegría llamaba frustrado a Alberto Núñez Feijóo por salir a la calle: "Lo que lleva es a trasladar esa frustración a la calle, intentando generar un clima absolutamente artificial, con bulos y con argumentos falaces".

???Luis del Val: “No tengo claro de qué Palestina habla Pedro I, El Mentiroso : la cristiana, la romana..."



??Habla el profesor en su 'Imagen del día' en @HerreraenCOPE de la gira del presidente del Gobierno para que la UE reconozca el Estado Palestino



https://t.co/7CmCICkz3R — COPE (@COPE) April 19, 2024

A su lado, Óscar Puente achacó las incidencias del cercanías en Madrid a las obras de mejora y halló la manera de poner el foco en Isabel Díaz Ayuso ante la situación del metro: "No he escuchado a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña. ¿Se preguntan dónde está el ministro de Transportes? Pero sí decirles que las incidencias de Metro Madrid multiplican por diez las incidencias del servicio de Cercanías de Renfe en Madrid".

Además, Ángel Víctor Torres, el encargado de mantener vivo el miedo a Vox con los cambios en las leyes autonómicas de memoria: "La ultraderecha que impone sus tesis a los que sumisamente el Partido Popular las acepta con estas propuestas". La agenda de Pedro Sánchez de este miércoles incluye un acto de reconocimiento a exiliados del franquismo.

Lo de casa

A todo esto, el Senado debate la moción del Partido Popular que promueve el cese del fiscal General del Estado. Se apoya en su mayoría absoluta y de hecho, la intención del PP es la de forzar un debate y una votación sobre la conducta de Álvaro García Ortiz tras las últimas polémicas que ha protagonizado.

?? Desde el Senado van a elevar la presión exigiendo al Gobierno la “destitución inmediata”



?? El PP tiene en la diana a Álvaro García Ortiz, como informa @rrodriguezmaesohttps://t.co/xke62jS92l — COPE (@COPE) May 2, 2024

La última de ellas, la de que el Supremo anule el Real decreto que confirmó la propuesta del fiscal general de poner a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. A todo esto, el propio García Ortiz dice que el fallo no le ha causado ninguna sorpresa y defendía su labor, la de Delgado, en una entrevista en el Canal 24 Horas de Televisión Española.

"No se discute si es compatible o no, sino que se inició ese procedimiento para determinar la incompatibilidad", defiende, "luego, por lo que tengo noticia, la Sala Tercera no dice que sea incompatible ni compatible, dice que deberíamos haber iniciado un procedimiento y yo estimé en su momento que desde luego era tan claro que la pareja de Dolores Delgado no tenía ninguna actividad industrial y comercial que no entraba dentro del rango de compatibilidades o incompatibilidades".