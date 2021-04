Buscan el origen del brote de gastroenteritis que ha afectado a un centenar de vecinos de Periana

Los vecinos de Periana, un pequeño pueblo situado en la Axarquía, en Málaga, están muy pendientes de los informes que está elaborando la Junta de Andalucía para conocer el origen del brote de gastroenteritis declarado el pasado fin de semana y que ha afectado a un centenar de sus poco más de 3.000 habitantes.

Entre las actuaciones efectuadas se ha procedido a investigar el agua de la red pública, de distribución del municipio, detectándose incidencias en el nivel cloro durante este fin de semana pasado, como así reflejan los controles y análisis efectuados por el propio gestor municipal.

Desde el pasado lunes se han restablecido adecuadamente los niveles de cloro en la red de distribución, como así se ha verificado por los técnicos de la Delegación territorial de Salud y Familias.

DIFICULTADES

El punto de mira está en el agua de consumo de un municipio que cuenta con varias zonas que se abastecen de distintas captaciones, algo que dificulta el poder determinar el origen del brote de un virus que se propaga rápidamente por el contacto entre personas como indica en COPE Málaga el alcalde de Periana, Rafael Torrubia: “Tenemos muchas aldeas y hay dos principales captaciones de agua. Una se encuentra en Guaro y otra en el Batán. Tenemos brotes en distintas edades y en distintos sitios. Incluso con gente que bebe agua embotellada o de otras captaciones distintas, de otras fuentes naturales”.

ORIGEN VÍRICO

Los casos han presentado un periodo de incubación corto entre 24 y 72 horas con una evolución favorable en torno a las 24 horas, y aunque el número de nuevos casos ha disminuido de forma drástica, no se descarta que puedan aparecer algunos más por contagios secundarios, centrándose la sospecha en una gastroenteritis de origen vírico.

El alcalde asegura que no se han producido casos de hospitalizaciones y se ha descartado que el coronavirus pudiera estar relacionado con este brote “nos sentimos aliviados dentro del malestar general”. Además, Torrubia cree que las medidas antiCovid pueden estar ayudando a frenar el brote “con las medidas que tenemos ya de mascarillas y de lavado de manos, el contagio es menor. La gente con el coronavirus ya está bastante concienciada para no contactar unos con otros”, señala Rafael Torrubia.

A LA ESPERA

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, sigue investigando sobre el tipo de virus que está afectando a los vecinos de Periana y su origen. Está previsto que en las próximas horas se puedan obtener los resultados y dar una respuesta a los habitantes de este pequeño municipio.

Mientras tanto, y para evitar nuevos casos de gastroenteritis, la Delegación de Salud recomienda que no se consuma agua de fuentes no conectadas a la red pública o cuyo origen no sea conocido.

