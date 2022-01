Boticaria García advierte de los dos lugares más peligrosos para contagiarse de COVID: "Estás perdido"

En plena sexta ola, los casos por contagios de COVID siguen dejando unos datos abrumadores. Millones de españoles han dado positivo en esta sexta ola y por ello en varias comunidades autónomas se han puesto medidas para intentar ir reduciendo los casos.

La sociedad en general ya sabe que medidas de precaución debe tomar para prevenir el contagio, sobre todo a la hora de diferenciar el mayor o menor riesgo que supone estar en interiores o exteriores. Las zonas interiores y, sobre todo, sin ventilación son un punto rojo en el que es más probable un posible contagio por la propagación del COVID.

Hoy he publicado “Guía práctica en 10 pasos para positivos en COVID-19”. 24 páginas con info práctica de libre descarga con todo lo que debes saber para confinarte y desconfinarte sin contagiar a tus convivientes. https://t.co/X9LX5hUbSRpic.twitter.com/iVslecxdOq — Marián García (@boticariagarcia) January 24, 2022





Hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones y ahora se pone el foco en dos lugares en concreto. Así lo explica Marián García, más conocida como Boticaria García, una colaboradora habitual en varios medios de comunicación y que en el plató de Zapeando, programa que presenta Dani Mateo en La Sexta; detalla dos lugares en los quees más probable que las personas se contagien de COVID.

Doctora en farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética, y en Óptica y Optometría, Boticaria García pone en alerta a las personas ante dos lugares que además de ser sitios cerrados tienen poca o ninguna ventilación, lugares donde “la gente se suele relajar más”.





LOS BAÑOS PÚBLICOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marían García destaca, en primer lugar , los baños públicos de restaurantes, centros comerciales y oficinas, ya que suelen ser sitios cerrados y sin ventilación donde la gente se relaja a la hora de hacer sus necesidades y se quita la mascarilla.

Además, comenta que la gente también se quita la mascarilla para “retocarse o lavarse los dientes y la mayoría de los baños no tienen ventilación”. Por eso recuerda que es importante no quitarse la mascarilla en ningún momento en este tipo de lugares, ya que el riesgo de contagiarse es muy alto.





LOS ASCENSORES

Evitar el contacto de las manos con los pulsadores, evitar las multitudes o al menos mantener la distancia social entre personas son algunas de las medidas básicas que debemos tomar a la hora de subirnos a un ascensor, ya sea en un edificio público o en el edicio de nuestra casa.

Según Boticaria García, los ascensores son “trampas de osos” porque no hay ventanas. “Si entras después de alguien que lleva mal ajustada la mascarilla o incluso no la lleva puesta pues estás perdido, ya que como esa persona esté contagiada la has cagado” explica claramente. Además, también recuerda que no se debe compartir espacio en ascensores en la medida de lo posible. “Si puedes evitar usarlo pues mucho mejor”, añade.





ÓMICRON SE DETECTA MEJOR EN LA GARGANTA

Sobre la variante Ómicron y su alta propagación, Boticaria García detalla que es una variante más contagiosa porque se multiplica mucho en la garganta. “Se han hecho estudios de gente que se tomaba la muestra en la garganta y daba positivo, pero daba negativo con la prueba en la nariz. Lo ideal sería hacerlo doble, de garganta y nariz, sin comer ni fumar media hora antes”, concluye.





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: