Bertín Osborne manda este sorprendente mensaje a Echenique sobre la Educación Especial

De nuevo la tan polémica Ley Celaá está en primera línea de debate y esta vez con una pareja conocida y que son padres de un hijo con discapacidad intelectual. Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez son unas de las voces más críticas con la reforma que creen que supone la Ley Celaá para los centros de educación especial en toda España.

QUEJAS DE FABIOLA

Todo comenzó cuando Fabiola, mujer de Bertin Osborne intervenía en el programa Cuatro al día para mostrar su preocupación, "Quique no podría llevar un programa escolar al día. Necesita un enfermero que le cambie los pañales, que le den la comida en la boca. No estamos hablando de aprender matemáticas o idiomas, ¡ojalá estuviéramos hablando de eso!", dijo Fabiola, preocupada por lo que cree que podría ser un futuro nada deseable para su hijo.

Fabiola, mujer de Bertín Osborne, de la ley Celáa: "A mi hijo le tienen que cambiar el pañal, no enseñar idiomas" #CuatroAlDía23Nhttps://t.co/JeUHDcs6u5 — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 23, 2020

"ENTIENDO LA ANGUSTIA"

Fue ahí cuando el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, entró en directo para calmar los ánimos por su lógica preocupación, la de ellos y la del resto de familias con hijos que precisen de cuidados especiales. Echenique entiende la "angustia", pero apuntó enérgicamente que "se están diciendo muchas mentiras", dijo.

Echenique responde a Fabiola, mujer de Bertín Osborne: "No se va a obligar a niños a nadie a ir a un centro ordinario" #CuatroAlDía23Nhttps://t.co/TRlDliVOCA — Cuatro al día (@cuatroaldia) November 23, 2020

Pablo Echenique sí que precisó que el Gobierno "no va a obligar a llevar a los niños que necesitan una educación especial a un centro ordinario donde no tengan atendidas sus necesidades" porque, de lo contrario, estaríamos hablando de un Ejecutivo "cruel y malvado”, sostuvo.

RESPUESTA DE BERTÍN

Fue este martes cuando en una publicación en su cuenta de Instagram donde Bertin Osborne, como padre de un niño con discapacidad intelectual, ha agradecido las palabras de Echenique: "Supongo que igual que yo, muchísimos padres se sintieron agradecidos por tus palabras". El cantante además sostuvo que, "simplemente, me gustaría decirte que en otra comparecencia nos aseguraras que las ayudas económicas que se le dan a este tipo de colegios por los gastos ingentes que tienen las vais a mantener porque si no vosotros no cerraréis los colegios, tendrán que cerrar ellos solos", apuntó.

Además, el cantante y presentador ha mandado un mensaje dirigido a los que dicen que siempre critica al Gobierno: "Que vean que no es verdad y que en este momento estoy para agradecerte tus palabras". Osborne ha concluido pidiendo que los hijos de las familias que se encuentran como ellos, pero sin la suerte de poder matricularlos en un colegio privado, tengan también la oportunidad de darles una salida acorde a sus necesidades fundamentales y lógicas debido a sus discapacidades.

