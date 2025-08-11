Maldini desvela el jugador que obsesionaba a Maradona: "En cinco minutos estaba allí"

El experto en fútbol internacional y actual comentarista de COPE, Julio Maldonado 'Maldini, se pasó por El Partidazo de COPE esta semana para recordar diferentes anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera profesional con la estrella argentina ya fallecida Diego Armando Maradona.

MUNDIAL 2006

La final de la Copa del Mundo de 2006 la ganó Italia en la tanda de penaltis frente a Francia después del 1-1 a la conclusión del partido en el tiempo reglamentario.

Esa final se recordará siempre por la expulsión al astro francés Zinedine Zidane por darle un cabezazo al defensa italiano Materazzi.

picture-alliance/ dpa / Cordon Press Imagen del momento del cabezazo de Zidane a Materazzi

Para llegar a esa final, los franceses eliminaron a España en octavos de final, después a Brasil en cuartos, y en semifinales doblegaron a Portugal.

Lo italianos, por su parte, dejaron por el camino a Australia, Ucrania y Alemania.

maldini y maradona

Maldini coincidió con el legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona durante esa cita mundialista ya que ambos comentaban los partidos en el canal televisivo Cuatro, junto a Carlos Martínez como narrador.

Durante la charla con José Luis Corrochano en El Partidazo de COPE, Maldini desveló la siguiente anécdota que ocurrió tras la final entre italianos y franceses al coincidir con los galos a la hora de la cena.

"Se había corrido la voz entre los jugadores de Francia de que estaba ahí Maradona. Empezaron a pasar prácticamente todos", comenzó a relatar el experto en fútbol profesional.

Europa Press Imagen de Diego Armando Maradona, en su visita a España en 2017

Durante su exposición, Maldini desveló que uno de los jugadores franceses, más concretamente Trezeguet, "vino con nosotros hasta las 7 de la mañana. Como era argentino, vino con la madre".

En un momento de esa conversación, Maldini confesó que "Maradona estaba obsesionado con Makelele" porque "decía que era el jugador, el centrocampista, que era un poco el equipo: "Porque es el que hace que todos los demás corran, y corre como nadie" Y le dijo a Barthez: "Llama, llama a Claude". Y por supuesto, Makelele, en cinco minutos estaba allí".

En aquel momento, Makelele era jugador del Chelsea y le entregó a Maradona la camiseta con la que había jugado la final.