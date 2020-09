Baldomera, la burra más mediática, busca pretendiente para ser mamá

Baldomera, la burra más famosa del país cada vez está más cerca de tener algún encuentro con un burro. Ismael Fernández es el dueño de Baldomera, la mediática burra que se hizo viral por un emocionante vídeo en el que animal y humano se reencontraban tras dos meses de confinamiento a causa de la pandemia por el coronavirus. Ismael ahora confiesa que están hablando con una asociación (Adebo) para buscarle un pretendiente a la vez que se muestra contento porque “Baldomera está estupendamente, esta época del año es buenísima para ella porque es el final del verano y ya hace más fresquito”.

NECESITA UN CANDIDATO QUE SE AJUSTE A ELLA

"A Baldomera le voy a tener que montar un First Dates porque no te puedes imaginar la cantidad de pretendientes que le llegan, hasta incluso desde Argentina. En Granada hay uno, Romerito, que está ahí pujando”, comenta el dueño y amigo de la burra.

Pero los burros son muy delicados en ese sentido y no todos congenian, por lo que hay que estar acertado a la hora de encontrar pretendientes. “Estamos hablando con la Asociación Adebo y se han ofrecido a venir a conocer la personalidad de Baldomera para buscarle un candidato que se ajuste a ella. Los burros tienen una personalidad bastante marcada y no nos vale cualquier burro”, indica Ismael, que también dice que “si no hay feeling entre ellos no hay ruchos, que es como se denomina a la crías de los burros”.

EL PARTO DE UNA BURRA

Seguro que alguna vez ha escuchado la frase “como el parto de una burra” en referencia a un proceso que se demora en el tiempo. Pero ese dicho no solo se refiere al parto en sí. “En realidad el dicho suma el embarazo y el parto porque lo realmente largo es el embarazo, que llega a ser de unos doce meses”, aclara Ismael.

EL TRABAJO DE LOS BURROS EN EL CAMPO

Con el paso de los años, la maquinaria agrícola ha ido desplazando poco a poco a los animales de las labores en el campo. Es el caso de los burros, que están "prácticamente en peligro de extinción. En mi pueblo (El Borge) hay siete u ocho burros contando con Baldomera”. El pueblo donde vive Baldomera, El Borge, es muy conocido por la uva pasa y a la hora de cultivar y recoger el fruto los medios han cambiado. “Aquí hay una orografía con montañas muy empinadas y se recoge la uva a 40 grados y la única forma que había de transporte era el burro, pero ahora se hace más con coche”, apunta.

LA UVA PASA DE LA AXARQUÍA, PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL

Este fin de semana se celebra en El Borge el Día de la Pasa, ya que la uva pasa de la comarca de la Axarquía que es Patrimonio Agrícola Mundial desde el año 2018 por parte de la FAO. “En el día de la pasa, entre otras muchas cosas, se hace una demostración arriera mostrando el papel del burro en el cultivo de la pasa. El único burro protagonista va a ser Baldomera porque vamos a participar de manera online con ella”, aclara Ismael Fernández, que también especifica que no este año no hay más remedio que celebrar este gran día de manera online para evitar los contagios por el coronavirus. “Se mostrará lo mejor que hay en esta zona a través de las redes sociales del ayuntamiento de El Borge. Incluso Fernando Villasclaras, chef con una estrella Michelín, va a hacer un plato con uva pasa y vino a través de Sabor a Málaga".

EN BREVE SE PUBLICA EL CUENTO DE BALDOMERA

Ambos están muy ilusionados porque a finales del mes de septiembre llegará a las librerías el cuento que protagoniza esta burra de El Borge, un pequeño pueblo de la comarca de la Axarquía, en Málaga. “Va a ser un cuento muy bonito porque detrás hay una editorial especializada en educación ambiental, valores y el amor a los animales”, explica Ismael Fernández.

Todo esto nos lo ha contado el portavoz y representante de la burra Baldomera en su nueva sección, 'El diario de Baldomera', que ha comenzado en la antena de COPE. Cada jueves, a las 13.15 horas, conoceremos las aventuras de la burra más famosa del mundo.

