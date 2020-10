Baja el paro en toda España pero sube en Málaga

Baja el paro en toda España, pero Málaga se desmarca de esa tendencia: es la tercera provincia española en la que más ha subido el paro en septiembre, con casi 3.300 nuevos parados. Eso eleva la cifra total a184.000 desempleados en la provincia.

El #paro de septiembre baja de forma imperceptible en #Andalucía:

❌el fin del verano dispara el paro en Cádiz y Málaga

❌los servicios públicos apenas se refuerzan

��sube el empleo temporal agrícola

��la industria, en peligro de reconversión#USODenunciahttps://t.co/cWuVZwNcyxpic.twitter.com/fiuIaP3ZSV — USO-Andalucía (@USOAndalucia) October 2, 2020

La comparación interanual es mucho peor: hoy hay en Málaga 46.000 parados más que hace justo un año. Son datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Detrás de este crecimiento en el número de parados vuelve a estar una vez más la dependencia en nuestra provincia del sector servicio, que sigue siendo el más castigado por el desempleo.

MALOS DATOS

Ángel Yague es director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros que comentaba sobre estos datos que, "la subida de empleo no ha sido suficiente, por ejemplo, la contratacion publica o la docente, eso no ha sido suficiente, ni muchísimo menos para amortiguar la más que profunda caida de empleo del sector servicios con el del turístico", apuntó Yague en COPE Mága.

SITUACIÓN DIFÍCIL

Hay que tener en cuenta que las aproximadamente 13.000 personas que en nuestra provincia se encuetran acogidas a un ERTE, no computan en la cifra de desempleados. Una situación que por ahora permite a los trabajadores obtener ingresos sin estar trabajando pero que puede poner en jaque a parte del sector empresarial. Yague señalaba al respecto que, "esas personas que estan en ERTE, que no estan parados, no sabemos las medidas que están tomando por la salud de todod. Puede llegar el momento que se agoten muchos sectores y toren la toalla y digan que no me valen estos al no tener el negocio viavilidad y puedan prescindir de esos trabajadores. Esperemos que no sea tan critica. Hemos conseguido un tipo de descuento adicional y es cierto que la situación no es nada halagüeña", apunta con resignación.

También te puede interesar:

Málaga congela impuestos y tasas municipales en 2021

Los bulos sobre el consumo de lácteos en niños que aún desconoces

Cuatro fallecidos, un nuevo brote en una residencia y menos ingresos por coronavirus en Málaga