Los bulos sobre el consumo de lácteos en niños que aún desconoces

El consumo de lácteos en niños es un tema que en la actualidad trae consigo cierta polémica. En 'Salud al día', el programa de Canal Sur Televisión presentado por Roberto Sánchez, han tratado el asunto con el vicepresidente de los Colegios de Médicos de Andalucía, el experto en pediatría y alimentación infantil Alfonso Carmona.

������ ¿Qué tipo de productos lácteos deben consumir los niños?



Entrevista en @canalsaludaldia al pediatra Alfonso Carmona



�� https://t.co/w5FgFWLLwfpic.twitter.com/kzAlOPB36J — CanalSur (@canalsur) September 30, 2020

FOMENTA LA LACTANCIA MATERNA

El doctor Carmona quiso dejar claro que los lácteos “son buenos y es un alimento completo, pero eso sí, completo hasta cierto punto”. El niño lacta por naturaleza y el pediatra defiende la lactancia materna ante todo. “Yo siempre fomento la lactancia natural, aunque a partir de los seis o siete meses hay que darle otros alimentos complementarios, pero lo mejor para el niño es la leche de la madre”, apunta.

En nombre de todos los colegiados de #Sevilla y su provincia, no puedo estar más dichoso y emocionado recogiendo la Medalla de la ciudad que otorga el @Ayto_Sevilla al @RICOMSevilla, la casa de todos los #médicos.@OMC_Espanapic.twitter.com/M1voYbE37b — Alfonso Carmona Martínez (@alfonsopediatra) September 23, 2020

MEDIO LITRO DE LECHE AL DÍA

Si la madre no puede llegar a la lactancia materna o bien ha decidido no lactar a su niño hay que pensar que “si es artificial que una ración de medio litro de leche al día es suficiente”. Dentro de esa gama, Alfonso Carmona hace hincapié en que la leche que deben tomar tiene que ser entera, no desnatada ni hipoalergénica. "Eso sí, el niño que tenga patología pues tomará una leche acorde a esa patología, pero si no la leche tiene que ser entera y de vaca", comenta.

ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA LECHE

Existe un gran mercado dentro de los productos lácteos que también puede sustituir el consumo de leche. “El yogur y el queso es un buen complemento para el calcio y sustitutivo de la leche. Hay gente que no tolera la leche y les molesta cuando llega al estómago, pero no les pasa nada cuando comen un yogur o queso”, afirma el pediatra.

También te puede interesar:

- Las 10 fotos más divertidas de mascotas que pueden ganar el Comedy Pet Photography Awards

- ¿Tiene más calcio la leche entera, desnatada o semidesnatada?

- ¿Es bueno para tu salud comer yogur?