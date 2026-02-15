Sebas López, muy crítico tras el empate en Málaga : "Hemos perdido dos puntos"

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha comparecido en rueda de prensa tras el empate de su equipo ante el Malagueño con una sensación agridulce. El técnico considera que, aunque sumar siempre es positivo, el equipo ha dejado escapar una buena oportunidad. "Tenemos que ver el partido tranquilamente", ha afirmado, pero su primer análisis apunta a una primera mitad desaprovechada: "En la primera parte teníamos el viento a favor y no hemos sabido aprovecharlo. Creo que hemos estado lejos de lo que queríamos".

Un partido condicionado

López ha señalado varios factores que trastocaron el plan inicial. La lesión de Soler alteró la estructura del equipo, y la gestión del árbitro también fue un punto de fricción. "El árbitro ha sido muy riguroso con nosotros", ha comentado el técnico, refiriéndose a las tempranas tarjetas amarillas. Aunque insiste en que "no son excusas", admite que estas amonestaciones condicionaron la intensidad de sus jugadores en los duelos y les hicieron "perder el control de esas presiones bien hechas" en la segunda mitad.

A pesar de que en la segunda parte el viento soplaba en contra y dificultaba la precisión, el entrenador lorquino cree que tuvieron las mejores oportunidades. "Hemos tenido dos ocasiones muy claras de gol en la segunda parte", ha destacado. Por ello, su conclusión es clara: "Al final, creo que hemos perdido 2 puntos, no por el partido que hemos hecho ni por quizás el control del juego, pero las situaciones favorables creo que hemos tenido más claras". El gol del Malagueño llegó en una acción a balón parado, "en un córner, una de las acciones que creo que que tenemos trabajadas".

00:00 Volumen Cerrar CF LORCA DEPORTIVA Golazo de Álex Peque, jugador del CF Lorca Deportiva, ante el Malagueño

Autocrítica y el debut de William

En el tramo final del encuentro debutó William de Camargo. El entrenador ha explicado que lo introdujo en el campo cuando "el partido estaba roto" para aprovechar las transiciones. Aunque le falta ritmo de competición, López tiene grandes esperanzas puestas en él: "Si es capaz de interpretar lo que necesitamos de él, es un jugador que nos va a marcar diferencias en la última fase".

Haciendo un balance general, Sebas López ha sido contundente. Lo mejor, según él, es "que no hemos perdido, que sumamos otro punto". Sin embargo, lo peor es el sentimiento de oportunidad perdida. "Veníamos con mucha ilusión, habíamos preparado muy bien este partido", ha confesado, y la incapacidad para ganar les impide "meter un poquito más de presión" a los equipos de arriba. Por todo ello, ha hecho un llamado a la autocrítica: "Hoy no hemos hecho lo que teníamos que hacer".

Hoy no hemos hecho lo que teníamos que hacer" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

Mirando hacia la próxima 'final'

Cuestionado por las siete tarjetas amarillas recibidas, el técnico ha expresado su desacuerdo con el criterio arbitral. "Yo no he visto el partido para tantas tarjetas. No era un partido bronco, no era un partido con entradas duras y violentas", ha defendido, considerando que el colegiado no aplicó el mismo rasero para ambos equipos.

Finalmente, Sebas López ya pone el foco en el próximo compromiso contra el Antoniano. El equipo afronta este partido como "un comodín" perdido y con la necesidad de reaccionar. "Ahora tenemos que ir a morir contra el Antoniano, no nos queda otra", ha sentenciado. El entrenador es consciente de la igualdad del grupo y de la importancia de cada punto: "Muchos miramos para arriba o queremos mirar arriba, pero también hay que mirar de reojo para abajo".