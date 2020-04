El alcalde de Málaga ya está en casa y no debe trabajar al menos durante diez días

Con buen aspecto de salud, ya restablecido y con el mismo ánimo y fuerza de siempre, el alcalde de Málaga ya tiene el alta hospitalaria. Francisco de la Torre, ha sido dado de alta este martes después de pasar desde el pasado sábado ingresado en un hospital de la capital debido a un hematoma subdural crónico del que fue operado con éxito. Continuará su recuperación en casa sin actividad laboral durante un mínimo de diez días.

De la Torre ha salido muy sonriente del centro sanitario, acompañado por el equipo médico y ha sido recogido por su hija en su propio coche, en dirección a su domicilio. "Todo bien", ha indicado el regidor a los fotógrafos que le esperaban a su salida.

El regidor de la capital malagueña fue sometido el pasado sábado a una prueba en el Hospital Clínico de Málaga y, posteriormente, fue trasladado a la Clínica CHIP de la capital, donde en estos momentos tiene su sede el Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP