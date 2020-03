¿Acabará la primavera con el coronavirus? Esta y otras respuestas que debes conocer

En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ -programa que se realiza desde Málaga para toda España-, ha ofrecido este lunes un especial sobre la pandemia del coronavirus. Para aclarar algunas cuestiones desde el punto de vista puramente científico, Arjona ha recurrido a un experto de la Universidad de Málaga.

El profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, Eduardo Martínez, explica que los primeros coronavirus surgieron en los años 60 del pasado siglo, que causan trastornos similares a un resfriado y que afectan a animales, aunque en ocasiones dan el salto a los humanos, como ha ocurrido con este COVID-19.

¿Cómo debemos afrontar la crisis del coronavirus? Hablamos con expertos en microbiología, en psicología, en economía y en conspiraciones. #GrandesEspeciales en @LaNochedeCOPE con @ArjonaAdolfo. Escúchalo aquíhttps://t.co/8Tk4iuTEXu pic.twitter.com/G2FUPRc0BK — La Noche (@LaNochedeCOPE) March 16, 2020

“Cuando un microorganismo que está adaptado a un ser vivo ataca a otro diferente, ocurren dos cosas: que el sistema inmune del nuevo hospedador, en este caso el ser humano, no conoce al nuevo microorganismo y, al no conocerlo, a su sistema inmune le pilla desprevenido y puede atacar con más facilidad; y hay proceso de adaptación entre el hospedador y el patógeno que a vece cursan con enfermedades agudas o graves”, explica el microbiólogo.

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

El microbiólogo explica que el proceso para encontrar la vacuna contra un virus es largo y complejo. Y que, por los casos que ya se han estudiado de pacientes que han sufrido el coronavirus, esos pacientes quedan inmunizados ante él, “al menos durante un tiempo”. “Como es una enfermedad que, afortunadamente, en la mayoría de pacientes cursa de forma relativamente benigna, eso crea un proceso de inmunización natural simplemente por pasar la infección”, cuenta el profesor a Adolfo Arjona en la entrevista.

¿Y por qué es tan contagioso? Esta es la explicación del microbiólogo de la UMA: “Todos los virus respiratorios lo normal es que utilicen las secreciones respiratorias –estornudos, toses…- en su propagación”. “Si estás a cierta distancia de una persona infectada, simplemente al toser, incluso al hablar, esas partículas tienen el virus y te pueden llegar”, según el microbiólogo.

Comunicado de @RectorNarvaez a la comunidad universitaria sobre nuevas medidas por la crisis del COVID-19. pic.twitter.com/SFdfZGHgfl — Universidad Málaga (@InfoUMA) March 15, 2020

ASÍ SOBREVIVE EL CORONAVIRUS EN LAS SUPERFICIES

El profesor Martínez añade que, además, “esas gotículas quedan sobre la superficie y ahí el virus puede sobrevivir durante cierto tiempo; si tú tocas la superficie con las manos y esas manos infectadas te las llevas a la boca, a la nariz o a los ojos, a través de ese proceso tan sencillo y tan habitual, el virus te infecta”.

En este sentido, tal y como exigen las autoridades sanitarias y el propio Gobierno, hay que tomar las mayores precauciones para evitar contagios. Eso sí, estar en un mismo habitáculo con un afectado por coronavirus no siempre conlleva el contagio. “Si esa persona en ese momento no tose, no estornuda, no te da la mano o no te besa, la posibilidad de contagio es menor; por eso recomiendan, en esta época de contención, mantener cierta distancia con las personas, no aglomerarse, evitar los saludos afectuosos o darse la mano”, añade el profesor de la UMA.

EL CORONAVIRUS Y LA PRIMAVERA

Ante la pregunta de si la primavera (por tanto, la subida de temperaturas) ayudará a la remisión del virus, la respuesta del experto es que “teóricamente, si nos basamos en los comportamientos de otros coronavirus conocidos, tenemos la esperanza de que sí sea así porque causan enfermedades parecidas al resfriado”.

Este tipo de virus “se mantiene mejor en un ambiente frío y húmedo”, mientras que si el ambiente “se deseca mucho -y cuanto más calor, la desecación es más rápida-, este virus sufre bastante”.