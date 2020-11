Unicaja sufre para ganar a Estudiantes y sigue con su racha ( 90 - 92)

Unicaja continua con su racha triunfal. El equipo malagueño logró una trabajada victoria por 90 a 92 ante Movistar Estudiantes. Los malagueños que no lograron poner por delante hasta el minuto 27 de partido logran su quinta victoria seguida en ACB y continúan con paso firme hacia la Copa del Rey.

A diferencia de los últimos partidos, donde Unicaja se impuso con diferencias por encima de los veinte puntos y donde dominó desde el principio. En este partido ante el equipo colegial, los malagueños tuvieron que sudar hasta el final para lograr la victoria. Movistar Estudiantes salió mucho más enchufado y con un acierto brutal en el triples. Dos de Giedraitis y tres de Roberson dieron a los estudiantiles las primera diferencias importantes para los locales 17 - 7. Poco a poco Unicaja iba desperatando ynetre Alberto Díaz y Francis Alonso limaron distancias para estrechar el marcardor 17 - 14. Sin embargo, la aparición de Gentile, con seis puntos seguidos, servía a Estudiantes para irse once arriba a la conclusión del primer cuarto 29 - 18.

DEFENSA BLANDA UNICAJA

Si Unicaja quería ganar el partido debía exigirse más en defensa y no dejar que los de Javi Zamora anotaran con tanta facilidad. Lo entendió así el equipo de Casimiro, que apretó bien atrás y eso le valió para endosar un parcial de salida de 0 a 8 y volver a meterse en el partido de la mano de Brizuela y Jaime Fernández ( 29 - 26). Pero a Unicaja le faltaba continuidad y Estudiantes volvió a meter un arreón con Abramovic y Brown como protagonistas lograrón la máxima diferencia en el marcador (51 - 40). Una canata sobre la bocina de Jaime Fernández servía para irse a los vestuarios con una diferencia por debajo de los 10 puntos (51 - 42).

El guion del tercer cuarto repetía el del inicio del segundo, de nuevo Unicaja salió con una marcha más dispuesto a rebajar el ritmo de anotación de Estudiantes. Bouteille emergió en el encuentro y el acierto de Estudiantes fue decreciendo. Parcial de salida de 0 a 8 y un Unicaja que volvía al partido (51 - 50). Estaba por ver si los malagueños mantendrían esa intensidad. Un triple de Bouteille a falta de dos minutos y cincuenta segundos para que terminara el tercer cuarto daba la primera renta favorable a Unicaja (56 - 57). El partido estaba abierto y todo estaba por decidir en el último cuarto (63 - 63).

BROWN PUDO FORZAR LA PRÓRROGA

En el último cuarto los errores primaron sobre los aciertos. En esas fue Unicaja el que se movió mejor. Tres tiros libres de Brizuela daba a Unicaja una diferencia más ampia en el marcador 73 - 79. El partido se convirtió en un intercambio de canastas entre Gentile y Wazcynski, pero Unicaja seguía por delante en el marcador. Un robo de Alberto Díaz y dos tiros libres del base malagueño parecían sentenciar el partido (87 - 92) con diez segundos por delante. Sin embargo, no todo estaba decidido. Alec Brown, imperial en la segunda parte, anotaba un triple que a falta de 8 segundos daba vida a los suyos (90 - 92). La bola era para Unicaja, Alberto Díaz tardó en sacar de banda, Francis Alonso no pudo agarrar bien la bola y cometió campo atrás. Eatudiantes tendría seis segundos para ganar el partido. Por fortuna para Unicaja, el triple de Gentile no entró y el palmeó de Brown debajo del aro con todo a favor no entró.

No entró el triple de Gentile, tampoco el palmeo de Brown.@unicajaCB se lleva una trabajada victoria ante @MovistarEstu#LigaEndesapic.twitter.com/9x6tiQxpvx — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) November 22, 2020

Al final triunfo de Unicaja que deja la preocupación por la lesión de Jaime Fernández que a pocos minutos para el final del partido se tuvo que marchar al banquillo con unas molestias en la zona de la ingle. Habrá que esperar el resultado de las pruebas y que su tiempo de baja sea el menos posible.

90 - Movistar Estudiantes (29+22+12+27): Roberson (14), Giedraitis (8), Djurisic (2), Avramovic (14) y Arteaga (5) –cinco inicial-, Gentile (20), Brown (19), Delgado (2) y Cvetkovic (6).

92 - Unicaja (18+24+21+29): Thompson (2), Díaz (16), Alonso (11), Guerrero (5) y Bouteille (13) -cinco inicial-, Fernández (8), Brizuela (7), Waczynski (15), Abromaitis (7), Nzosa (2), Suárez y Gerun (6).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Endesa celebrado en el Palacio de Deportes (Wizink Center) a puerta cerrada

