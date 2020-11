(1-1) Pena máxima para el Málaga

El fútbol es tan grande que a veces te da y te quita. Unas las provocas y otras las decide, ahora, el VAR. Y eso es lo que le pasó al Málaga en La Rosaleda. El penalty que decidió el encuentro es muy discutible, polémico y para debatir mucho tiempo. Juande le tiene ganada la posición a Arnaiz. Es cierto que el central malaguista en el salto le pisa, pero no es para una pena máxima, no es para penalty. Jugadas como esa hay muchas, decisivas una y otras no tantas. ésta no es para desnivelar un partido. De ahí a que De la Fuente Ramos, el castellanoleonés, fuese al VAR.

�� Juande le gana la posición a Arnaiz, que no llega al balón. No es para penalty (Foto: @carlitosmlg) pic.twitter.com/jePINACwNv — Javier Bautista  (@fjbautista) November 21, 2020

Polémica al margen, el Málaga le compitió al Leganés y mereció el empate, como el equipo pepinero. La igualada era lo que debió marcar el duelo. Esa jugada, de la que tanto Manolo Sánchez, como Martí, quisieron pasar por alto. La catalogaron de clave, pero hablaron más de lo táctico y cerrado del partido. Sabi y Arnaiz eran las amenazas en ataque. El Málaga, con defensa de tres centrales, aguardaba y acumulaba mucha gente atrás. Y arriba solo con Jairo, menos lúcido, Rahmani y Chavarria. El "17" fue el más incisivo en el ataque malaguista.

JUANDE EN TODAS

El central para lo bueno y lo malo estuvo en las acciones más importantes del partido. Rubén Pardo le mete un genial pase entre líneas, el mejor, a la defensa malaguista y el central "se queda" y deja que Bustinza controle y marque, también de rebote y gracias a Juande, que deja en intento fallido de despeje de Juan Soriano y de Lombán, que no llega a sacar la pelota.

Rahmani tuvo antes el gol del Málaga y su tiro se le va alto tras un buen servicio de Chavarria. Iván Calero, de nuevo en banda izquierda tuvo una gran ocasión, pero su balón se le fue al limbo al tardar demasiado. Tenía que llegar, y llegó. Falta que lanza magistralmente Yanis Rahmani al segundo palo y ahí estaba con toda la rabia Juande para cabecear el empate.

PARTIDO IGUALADO

Estaba el Málaga en el partido, quedaba tiempo. Debutó Joaquín Muñoz y que tuvo acciones destacadas, pero al final siempre le pasa algo a este Málaga que compite. El penalty de la polémica es lanzado por Sabin Merino y que a punto está de parar Juan Soriano, que toca el balón. Una derrota dura para el Málaga, sí, pero que deja varios detalles. Que siegue en su buena línea de pelear y competir, pero que debe aprender los enormes errores de bulto en defensa que les cuesta puntos. El Málaga sigue con 18 puntos en una zona cómoda de mitad de la tabla.

FICHA TÉCNICA:

(1) Málaga: Soriano; Ale Benítez (Orlando Sá, min. 81), Escassi, Lombán, Juande (Joaquín, min. 74); Jairo (Julio, min. 74), Ramón (Cristian, min. 81), Luis Muñoz, Calero; Chavarría y Rahmani.

(2) Leganés: Cuéllar; Bustinza, Tarín, Ignasi Miquel, Javi Hernández; Palencia (Miguel, min.92), Perea, Rubén Pardo, Bua (Rosales, min. 85); José Arnaiz (Eraso, min. 74) y Sabin Merino (Borja Bastón, min. 74).

Goles: 0-1 Min.33 Bustinza con la colabozación de Juande. 1-1 Min.63 Juande de cabeza. 1-2 Min.73 Sabin Merino de penalti.

Árbitro: De la Fuente Ramos (castellano-leonés), asistido por Pérez Pallas en la sala VOR. Vieron la tarjeta amarilla Perea, Luis Muñoz, Bustinza, Juande y Tarín.

Incidencias: Jornada número 13 de la Liga Smartbank. Estadio de La Rosaleda. Sin público.