Unicaja ya sabe los horarios del play off contra Lenovo Tenerife

Los play offs están ya a la vuelta de la esquina. Unicaja y sus aficionados se preparan para regresar a una en la que no juegan como tal desde el 2019. Los malagueños ya saben que su rival será Lenovo Tenerife, lo que aún se desconoce quien tendrá el factor cancha a favor.

Unicaja se mide este domingo precisamente ante Lenovo Tenerife. Los malagueños son quintos con 22 victorias, una menos que los tinerfeños. Si Unicaja quiere superar en la tabla a su rival no sólo deberá ganar, si no que. deberá superar el average del partido de ida de 7 puntos. Además deberá ganar en la última jornada de Liga regular al Shurne Bilbao Basket que ya no se jugará nada en Miribilla.





FECHAS DEFINIDAS

El primer partido tendrá lugar el domingo 28 de mayo, a las 21:00 horas, mientras que el segundo duelo será el jueves 1 de junio, a las 21:00 horas. En caso de que sea necesario un tercer partido, se celebrará el domingo 4 de junio, en horario por confirmar.

Domingo 28 mayo

21:00h. Lenovo Tenerife-Unicaja o Unicaja-Lenovo Tenerife

Jueves 1 junio

21:00h. Unicaja-Lenovo Tenerife o Lenovo Tenerife-Unicaja

Domingo 4 junio

Posible tercer partido de la eliminatoria (horario por confirmar)





?? Ya tenemos horarios para los cuartos de final del #PlayoffLigaEndesa ?? @CB1939Canarias



?? Domingo 28. 21:00 h

?? Jueves 1. 21:00 h

?? Domingo 4 (Si fuera necesario)



?? ¡Solo queda por resolver quién tendrá el factor cancha a su favor!



???? #YoSoyDelUnicaja#LigaEndesapic.twitter.com/9Syl7NHBW9 — UnicajaCB (@unicajaCB) May 18, 2023





RESTO DE ELIMINATORIAS

La ACB también comunicó el resto de eliminatorias y los caminos a seguir en las eliminatoria de semifinales y final

CUARTOS DE FINAL

Sábado 27 mayo

18.30: Cazoo Baskonia-Gran Canaria/Joventut Badalona (B o C)

Domingo 28 mayo

12.30: Real Madrid-Gran Canaria/Joventut Badalona (B o C)

21.00: Lenovo Tenerife-Unicaja o Unicaja-Lenovo Tenerife (D)

Lunes 29 mayo

21.00: Barça-Valencia Basket/UCAM Murcia (A)

Martes 30 mayo

21.00: Gran Canaria/Joventut Badalona-Cazoo Baskonia (B o C)





Miércoles 31 mayo

21.00: Gran Canaria/Joventut Badalona-Real Madrid (B o C)





Jueves 1 junio

21.00: Unicaja-Lenovo Tenerife o Lenovo Tenerife-Unicaja (D)





Viernes 2 junio

21.00: Valencia Basket/UCAM Murcia-Barça (A)





Sábado 3 junio

Posibles terceros partidos series B y C (horarios por confirmar)





Domingo 4 junio

Posibles terceros partidos eliminatorias A y D (horarios por confirmar)

?? ¡Habemus TODAS las ???????????? y ???????????????? para los partidos de #PlayoffLigaEndesa 2023!



?? Los cuartos de final arrancan el 27 de mayo

?? Las semifinales, el 6 de junio

?? La FINAL, entre el 14 y el 18 de junio



?? Consulta todos los horarios: https://t.co/j1WSgOfggJpic.twitter.com/OMjB6tiSDr — Liga Endesa (@ACBCOM) May 18, 2023





FECHAS SEMIFINALES Y FINAL

Ganador eliminatoria B-Ganador eliminatoria C





1r partido: Martes 6 junio

2º partido: Jueves 8 junio

3r partido: Sábado 10 junio

Posible 4º partido: Lunes 12 junio

Posible 5º partido: Miércoles 14 junio





Ganador eliminatoria A-Ganador eliminatoria D





1r partido: Miércoles 7 junio

2º partido: Viernes 9 junio

3r partido: Domingo 11 junio

Posible 4º partido: Martes 13 junio

Posible 5º partido: Jueves 15 junio





FINAL





Si una o las dos semifinales llegan al quinto partido:





1r partido: Domingo 18 junio

2º partido: Martes 20 junio

3r partido: Jueves 22 junio

Posible 4º partido: Sábado 24 junio

Posible 5º partido: Martes 27 junio





Si las dos semifinales se resuelven en cuatro partidos o una en tres y la otra en cuatro:





1r partido: Viernes 16 junio

2º partido: Domingo 18 junio

3r partido: Martes 20 junio

Posible 4º partido: Jueves 22 junio

Posible 5º partido: Domingo 25 junio





Si las dos semifinales se resuelven en tres partidos:





1r partido: Miércoles 14 junio

2º partido: Viernes 16 junio

3r partido: Domingo 18 junio

Posible 4º partido: Martes 20 junio

Posible 5º partido: Jueves 22 junio