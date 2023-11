Unicaja logra contra el Real Madrid lo que no consiguió ni la NBA

Garbajosa, Marcus Brown, Daniel Santiago, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Pepe Sánchez, Pietrus, Risacher, Alfonso Sánchez, Lázaro y Walter Herman. Ese mítico equipo, a la postre campeón de liga, fue el último Unicaja capaz de ganar al Real Madrid en su pista. Fue hace 17 de años, un 15 de enero de 2006. Los malagueños entrenados por Scariolo y Chus Mateo ganaron 77 a 86 al Real Madrid de Maljkovic. Ayer, casi 18 años después, y a un Real Madrid muy diferente, Unicaja logró lo que parecía un imposible, ganar en el feudo blanco.





EL PRIMERO EN GANAR AL REAL MADRID

Los malagueños tiraron de coraje, corazón, acierto, y también de épica para ser el primer equipo en derrotar al Real Madrid en la presente temporada. Nadie había logrado ganar al Real Madrid esta temporada, ni en los nueve partidos de ACB, ni en los ochos de euroliga, ni en los dos de supercopa. Ni si quiera los Dallas Mavericks de la NBA doblegaron a los blancos este curso. Ese honor queda para Unicaja, Ibón Navarro explica las claves del éxito de Unicaja: “Lo calificaría como una victoria de mucha fe, de mucha determinación, de creer que teníamos que hacer 40 minutos de trabajo sin mirar el marcador y esperar nuestro momento, confiar en que el cuarto partido en una semana les pudiese pesar. Para eso tienes que estar 40 minutos y 40 minutos creyendo en lo que haces para tener alguna opción como ha sido el caso.”

Aunque pueda parecer una victoria más, no lo es. Si ya es difícil ganar al Real Madrid, más complicado es hacerlo en su cancha y parece ya una gesta imposible ganar remontando 21 puntos de desventaja en el tercer cuarto. Berni Rodríguez, embajador del club y eterno capitán de Unicaja, recordaba que habían pasado muchos años desde su triunfo con Unicaja en Madrid: “Hace ya mucho de ello, lo hablaba con Carlos Cabezas, esto nos hace sentir viejos”, decía entre risas.

?? AUDIO: Así te narramos la histórica victoria de Unicaja en el Wizink ante el Real Madrid (93-99)



???? https://t.co/WQ4LQLYMby



???@EmilioJGuerrero

??@JCBonilla13

??@elfarodemeiraspic.twitter.com/bk1cZe99gG — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 19, 2023





EQUIIPO DE LEYENDA

Hay muchos héroes en este épico triunfo. Kravish, Taylor, Kalinoski, Carter, todos sumaron para esta victoria, pero el corazón es Alberto Díaz, el malagueño tiene claro el camino: “El equipo se merecía una victoria así por el trabajo que está haciendo. Pero debemos tomárnoslo con tranquilidad, in partido a partido. Cualquier equipo te puede ganar y tenemos que seguir con la misma humildad”, subraya el capitán.

Creer que es posible.

Trabajar hasta conseguirlo.



La remontada histórica de @unicajaCB para asaltar el territorio de un Real Madrid imbatido (93-99). #LigaEndesa#JugamosPorLaInfancia@ACBCOMpic.twitter.com/B5OOU3M9ur — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 19, 2023





Los aficionados malagueños que se dieron cita en el Wizink Center fueron capaces de silenciar a la afición madridista. Unicaja ya acumula 9 victorias seguidas y ya son segundos en la ACB. Ibón Navarro trata de bajar los pies a la tierra a jugadores y afición: “Estamos más cerca de perder. Cuando ganas uno más estás más cerca de perder. Los pies en el suelo. A ver si recuperamos, a ver si Kendrick no tiene muchos problemas. Tenemos un viaje complicado a Le Mans, un partido de BCL muy importante el miércoles. Tranquilidad. Ni cuando perdimos tres partidos éramos un desastre ni ahora vamos a ganar la Liga. Tranquilos, contextualizar en qué situación hemos ganado al Madrid y no olvidar que el año que pasado, que todo el mundo hablaba de una temporada extraordinaria, ganamos 1/3 al Barça y 1/3 al Madrid, lo normal. No les ganas siempre”, añade el técnico vitoriano.

Perry, Alberto Díaz, Carter, Kalinoski, Djedovic, Taylor, Barreiro, Thomas, Ejim, Osetkowski, Sima, Kravish. Han pasado casi 18 años y los héroes de 2006 ya tienen justos herederos.