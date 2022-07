Unicaja jugará una competición europea sí o sí, en el sorteo que se ha realizado de cara a la competición FIBA Europe Cup, estaba como cabeza de serie Unicaja, esta vez en caso de no clasificarse para la Basketball Champions League, tendría esta competición en la recámara. Unicaja al ser cabeza de serie no tendría que jugar fase previa, por lo tanto formaría parte de la fase regular. El grupo E es el asignado a Unicaja en el que se enfrentaría al CSU Aradea, al Kangoeroes Basket Mechelen al ganador de la fase previa del grupo D. Dicha fase previa está formada por dos semifinales: una de ellas es la del Besiktas que se enfrentará al Cholet Basket y la del Leiden que se enfrentará al ganador del Czarni Slupsk contra el Jämtland Basket. Esta competición se jugaría en el caso hipotético de que Unicaja no pasara a la siguiente ronda de la Basketball Champions League.

CSU ORADEA

El CSM CSU Oradea es un club que pertenece a la liga rumana, ha quedado tercero ganando la final por el tercer puesto contra el BCM Piesti, jugó la FIBA Europe Cup en la que perdió en cuartos de final contra el Bakken Bears, los mejores jugadores del equipo rumano son Garlon Green que ha promediado 12 puntos y rebotes por partido, Kristhopher Richard promedió 12 puntos y 4 asistencias. Además de Mark Ogden que ha sumado 10 puntos y 5 rebotes.

Kangoeroes Basket Mechelen

El Kangoeroes Mechelen pertenece a la liga holandesa de baloncesto, ha quedado segundo perdiendo la final de la liga contra el Ooestende, también perdió la final de la copa holandesa contra el Limburg, en la BNXT League llegaron a los cuartos de final tras caer eliminados contra el Groningen. Sus tres mejores jugadores son: Domien Loubry promediando 15 puntos y 4 asistencias, Myles Stephens con 14 puntos y 6 asistencias, y Mattias Palinckx con 14 puntos y 4 asitencias.





BESIKTAS

El Besiktas es un equipo turco que no ha disputado los playoffs de su liga, debido a que ha quedado décimo, tampoco se clasificó para la copa de Bélgica, jugó la fase de ganadores contra el Hapoel de Holon, cayendo en el mejor de 3 partidos. Rondae Hollis-Jefferson junto a Egehan Arna y a Kenan Sipahi han liderado al conjunto turco con 15, 13 y 12 puntos respectivamente.





CHOLET BASKET

El Cholet Basket es un equipo francés que cayó en cuartos de final de play-offs contra el Asvel, en cuanto a la copa, fue eliminado en dieciseisavos contra el Pau-Orthez, no jugó competiciones europeas. Sus mejores jugadores son Dominic Artis y Anosike, con 14 y 11 puntos respetivamente. La media de edad del equipo es de veinti seis años y una media de 197 centímetros.

LEIDEN

El Leiden es un equipo holandés que ha sido ganador de la BNXT League, en liga llegaron a la final contra el Den Bosch, con victoria del equipo Den Bosch, en cuanto a competiciones europeas se refiere, el Leiden llegó a semifinales de la FIBA Europe Cup. Sus mejores jugadores son Jhonnatan Dunn que ha promediado 15 puntos y Asbjorn Mitdgaard que promediaba 14 puntos y 8 asistencias.









CZARNI SLUPSK

El Czarni Slupsk es un equipo polaco que no ha disputado competiciones europeas, en liga ha quedado cuarto tras perder la final por el tercer puesto, en la copa de Polonia cayó en cuartos de final, los jugadores que lideran este equipo son Billy Garret, Marek Klassen y Marcus Lewis. El equipo tiene una media de 25 años y de 1´97 metros de altura.





JÄTMLAND BASKET

El Jämtland Basket es un equipo sueco que ha llegado a la final de la liga sueca, sin embargo acabó cayendo al mejor de 7 de partidos, no han disputado competiciones europeas. Los líderes del equipo son Pierre Hampton que ha promediado 15 puntos y 7 rebotes, C.J. Wilson que ha promediado 15 puntos 5 rebotes y 8 asistencias, además de Steve Harris que ha promediado 13 puntos y 8 rebotes.





