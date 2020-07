Últimas horas para poder pujar por la camiseta del Málaga firmada por Carlos Herrera

Durante el estado de alarma declarado por la crisis del coronavirus, Carlos Herrera ha vestido cada día al frente de 'Herrera en COPE' camisetas de decenas de equipos de diferentes deportes, como el fútbol o el baloncesto, que los clubes han enviado expresamente al comunicador. Más de un centenar largo, entre las que se encuentra la del Málaga CF, con sus guiños al equipo malaguista cuando se la puso. Más que nada por su vínculo y relación con el equipo de la capital de la Costa del Sol. Lo puedes hacer aquí.

Cada una de las 140 prendas simboliza la lucha contra el coronavirus y el apoyo de Carlos Herrera y COPE no solo a los aficionados y a los equipos, sino también a todos los héroes anónimos que han hecho posible salir adelante de esta situación y a las familias de las víctimas del COVID-19.

Conscientes de la necesidad de seguir arrimando el hombro, COPE y Carlos Herrera ponen en marcha una subasta de carácter benéfico para que los oyentes y aficionados puedan conseguir las camisetas oficiales que el comunicador líder de la radio española ha vestido estos últimos meses. Una puja a través de Catawiki, la plataforma líder de subastas online para comprar y vender artículos especiales y coleccionables, y accesible desde www.cope.es, cuyos beneficios canalizará Cáritas, entidad que viene desarrollando una encomiable labor de asistencia y consuelo frente al coronavirus.

La subasta finaliza el sábado, 18 de julio, a las 20:00 horas. Se accede a ella a través de COPE.es y se pueden encontrar más de 140 camisetas de fútbol, baloncesto, fútbol sala y carreras solidarias, entre otros deportes, que los diferentes clubes y asociaciones han enviado a Carlos Herrera durante el confinamiento. Todas han sido firmadas a mano por el comunicador que, además, las ha lucido durante la emisión de 'Herrera en COPE' desde el comienzo de la crisis del coronavirus en España y se ha fotografiado con ellas en su perfil oficial de Instagram y Twitter.

Me has visto con ellas durante la #pandemia y ahora lo que te pido es que pujes por cualquiera de las 140 camisetas en esta subasta benéfica que hacemos en @COPE.



Las he firmado y el dinero será para las víctimas de la #COVIDー19 a través de @_CARITAS.



����https://t.co/omrFEFgrFOpic.twitter.com/DZz8zcH2B3