Precios populares para el Málaga - Betis del "Trofeo Costa del Sol"

Vuelve el Trofeo Costa del Sol y lo hará por todo lo alto, el Málaga defenderá el título ante todo un equipo de primera división como el Real Betis, finalista de la Conference League y que la próxima temporada volverá a jugar en Europa.

El director general del Málaga, Kike Pérez, acompañado de los jugadores Alfonso Herrero y David Larrubia, ha mostrado su satisfacción por recuperar esta cita que no pudo celebrarse el curso pasado por la resiembra del césped de La Rosaleda: "Estamos muy contentos por recuperar el Costa del Sol, que es identidad de este club. El año pasado no pudimos realizarlo debido a que terminamos tarde la competición con el playoff y, como son ocho semanas de transición del césped, no pudimos. Estamos contentos de recuperar el trofeo, que es santo y seña del club”, decía el directivo malaguista.

precio de la entradas

La venta de entradas ha comenzado ya este viernes 25 de julio. Los abonados malaguistas tendrán prioridad de compra hasta el lunes 4 de agosto, pudiendo adquirir un máximo de dos entradas -acreditando la condición de abonado de ambos asistentes. La compra se podrá realizar en las Taquillas MCF del Estadio La Rosaleda y online. Los precios para los abonados oscilan entre los 5 y los 15 euros. Debido a cuestiones de aforo, las localidades asignadas para la temporada no se podrán asegurar y habrá aforo libre salvo en Grada de Animación y el sector visitante. El abonado puede adquirir el asiento en la zona que desee.

El 30 de julio se paraliza la venta para atender a las solicitudes de cambios de sitio. La venta de entradas en Grada de Animación será exclusiva para abonados de esa zona. Comenzará el 28 de julio y se adquirirán exclusivamente en taquillas físicas. El Real Betis Balompié se guarda 5.000 entradas para la venta a sus aficionados.

Málaga C.F. Dirigentes y jugadores del Málaga CF

El público general podrá comprar entradas para el partido tanto en taquillas como on line a partir del cuatro de agosto, con precios que oscilan entre los 25 y 70 euros.

ilusión en el vestuario

Jugar contra un equipo de primera división ha generado ilusión y motivación en el vestuario malaguista, como explica Alfonso Herrero: "He estado antes con David en el vestuario viendo la lista de todos los nombres de sus jugadores. Jugar contra grandes jugadores, como Isco, para nosotros es muy bonito. Hacerlo delante de nuestra gente, seguro que delante de mucha gente, va a ser algo bonito y especial"

Para Larrubia será un partido muy especial, ya que se medirá a uno de sus grandes ídolos como es para él Isco, con el que se cambiará la camiseta: "He contactado con él por redes sociales y su camiseta ya tiene dueño, ha estado muy simpático conmigo", decía entre risas. Y en que el partido ante el Betis será el regreso a Málaga de dos leyendas como Isco y Pellegrini, dos referentes del Málaga de Champions.