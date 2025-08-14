Pellicer ante el inicio de Liga: "Quiero jugadores valientes y que no tengan nada que perder"

Primera rueda de prensa oficial de la temporada para Sergio Pellicer. Muy tranquila, relajada. Pellicer afronta su cuarto año muy reforzado, aunque se ha mostrado muy exigente y obsesivo. Sobre los objetivos de este año y sobre lo que le pidió el club, hoy señalaba que, “vamos a ser nosotros mismos. Estamos acercándonos a cosas que queremos y estamos muy lejos de otras que queremos mejorar. Con ese perfil de jugadores que tenemos, queremos ser más dinámicos. Hemos ganado en ir al espacio. El crecimiento de los jugadores tiene que demostrarse en el paso que queremos dar hacia delante”, dijo.

Pellicer esta temporada ha cambiado de idea de juego y de entrenamientos. Quiere a la gente muy metida: “Quiero gente que no tenga nada que perder, con desparpajo o valentía. El fútbol lo marcan errores, pero hay errores de responsabilidad que surgen de la falta de preparación, que es lo que hay que evitar. Lo que tenemos que hacer es dejar un legado de una cultura de trabajo que es esfuerzo y compromiso. Y cuando nos vayamos, es por lo que queremos que nos recuerden. Que los errores que tengamos es porque lo intentamos. El primero al que exigen es a mí y yo soy el primero que exigiré''.

COPE Málaga Pellicer afronta su cuarto año como técnico del Málaga con mucha ilusión.

El paso que debe dar el Málaga en relación con el año pasado es la dé al menos quedar bien situado en Liga en el tramo final, el decisivo, ''queremos dar pasos hacia delante. De mejorar cosas que el año pasado hicimos bien. Mejorar en cambios de velocidades. El Éibar ya pudimos comprobar allí lo que era. Es un equipo con ciertos aspectos parecidos a nosotros. Los principios de temporada son muy complicados para todos. Los partidos de pretemporada nos valen para ir cogiendo hábitos. Pero cuando comenzamos la competición comienza el estrés'', contaba el de Nules.

igualdad máxima

Sobre la igualdad en la competición, Pellicer apuntó en este inicio de competición: ''Hay que recordar los equipos que han bajado, los tres del año pasado, que son andaluces, equipos históricos… queremos mejorar lo del año pasado y ser ambiciosos. Tenemos que ser valientes como el otro día, pero si otro día tenemos que jugar con 10 defensas para ganar, lo haré, pero ojalá no me quiten esa etiqueta y ganemos partidos'', apuntó entre risas.

COPE Málaga Dotor y Joaquín son dos de las caras nuevas de este nuevo Málaga.

Y ya saben que este Málaga arroja una plantilla joven y esa juventud es la que seguirá en el equipo malaguista, "es positiva la continuidad de la plantilla. Esto requiere tiempo. Que nos conozcamos todos es mejor, pero vemos el crecimiento de Rafa, Aarón, Izan, estamos obligados a acelerar el rendimiento. También de los jugadores que llevan aquí dos o tres temporadas. Luismi hace mejor a Izan. Lobete va a mejorar, y Pastor, Dani Lorenzo… Estamos buscando el rendimiento inmediato para el rendimiento colectivo. Es un año muy bonito para mejorar lo del año pasado, dando esa continuidad con estos jugadores. Con ciertos matices, se queda un futuro bonito para el Málaga", quiso subrayar.