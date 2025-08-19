El Málaga ya tiene en su mesa jugadores para sustituir a Luismi, que sigue hospitalizado a la espera de operarse

Imagen del momento del golpe en la cara de Luismi con Montero ante el Éibar.

El Málaga tiene sobre la mesa varias opciones para sustituir a Luis Sánchez. Pero debe esperar a que el dictamen médico sea más certero. El centrocampista del Málaga Luismi Sánchez sufre varias fracturas maxilofaciales que requerirán intervención quirúrgica, después del choque producido con su compañero Javi Montero, durante el transcurso del encuentro ante el Éibar (1-1)

La lesión de Luismi y su posterior recuperación, que apunta a ser de varios meses, han hecho saltar las alarmas en el Málaga. Sergio Pellicer se ha quedado de pronto sin su eje principal, como así reconoció, y ahora la dirección deportiva debe decidir si hay que buscar un sustituto hasta el cierre del mercado o si la solución debe llegar desde casa.

Hay que recordar que Luismi Sánchez se tuvo que retirar en el minuto 22 del encuentro, después de ser atendido varios minutos en el terreno de juego por una contusión en el rostro, lo que obligó a los servicios médicos a atenderle en los vestuarios.

COPE Málaga El mediocentro abarca mucho en medio para Pellicer, que lamentó su prolongada baja.

Por precaución, posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad malagueña, siempre consciente y estable, donde fue valorado por especialistas con distintas pruebas y donde se encuentra actualmente. Ahí lleva desde el sábado. Finalmente, determinaron que el mediocampista gaditano sufre varias fracturas en la cara, que necesitarán intervención quirúrgica, que se producirá en los próximos días, ya que esta sigue muy inflamada.

unai vencedor, una opción

El Málaga busca un sustituto de garantías, pero ahora entran varios factores. El límite salarial, las fichas y la propia negociación, que no es fácil a estas alturas de campeonato. Sobresale de todas la de Unai Vencedor, mediocampista vasco de 24 años que viene de jugar 40 partidos con el Éibar y 42 con el Racing de Santander. El Atlétic le busca salida, aunque busca venta, no más de un millón.

COPE Málaga El Athletic le busca salida a este mediocentro vasco de 24 años.

Pero al Málaga se le suma otro problema: El canterano Izan Merino, que ya fue este verano subcampeón en el Europeo sub-19, entra de lleno en los planes de Paco Gallardo para el Mundial Sub20 en Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre, y su baja será sensible tras lesionarse Luismi.