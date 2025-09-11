El Málaga inicia los contactos para ampliar los contratos de Chupe y Larrubia

Se cerró el mercado de fichajes, pero el trabajo no cesa para la dirección deportiva del Málaga que busca seguir apuntalando su proyecto de cara al presente y el futuro y en esa hoja de ruta está asegurarse a dos estiletes importantes como "Chupe" y Larrubia.

El Málaga y los representantes de los jugadores ya tuvieron durante el mercado de verano unas conversaciones que no dejaron de ser informativas y cordiales para tantearse. Ambas partes quedaron emplazadas para sentarse y negociar un acuerdo que satisfaga al Málaga y a los futbolistas.

Chupe amplió su contrato con el Málaga el pasado mes de enero con una vinculación hasta 2028. Además, el delantero este año estrena dorsal del primer equipo y ya aparece como una pieza consolidada para Pellicer. Desde su irrupción en el primer equipo ya ha marcado un total de seis goles, cuatro la pasada temporada.

El Málaga pretende ahora ampliar su contrato hasta 2029, mejorar su ficha y por supuesto ampliar su cláusula de rescisión. El jugador que vive un gran momento tras su doblete ante el Granada está en el radar de muchos equipos: "De momento nosotros somos jugadores del Málaga, tenemos contratos hasta 2028, creo que no tenemos que poner ni un, pero ni una coma a la situación que estamos viviendo en Málaga. Esta gestión siempre se llevará de la mano con José Redondo, que es la persona que me acompaña en todo esto y en toda la gestión de representación de Chupe y veremos qué nos depara el futuro. Nosotros siempre estaremos agradecidos y disponibles al club", explica en Deportes COPE Málaga, Pepe Cuesta, mentor y uno de los agentes de Chupe.

LARRUBIA

David Larrubia pasa en estos momentos por ser el jugador más determinante de la plantilla del Málaga, su calidad es de sobra conocida y su caché en el mercado se ha revalorizado. Larrubia tiene contrato con el Málaga hasta 2027, es decir, le queda esta temporada y otra más y el Málaga también trabaja para mejorarle las condiciones y elevar su cláusula de salida: "Tiene predisposición, pero luego hay que llegar a un acuerdo, las voluntades a veces chocan con lo que hay fuera y le pueden ofrecer. Voluntad por parte de ambos, a trabajar y calladitos para tratar de convencerle", decía sobre el jugador, Loren Juarros, director deportivo del Málaga.

Larrubia en el momento de renovación de contrato

Pero ahí no acaba el trabajo, el Málaga también está pendiente de Izan Merino y Rafa Rodríguez, los dos contratos hasta 2028 y que fueron renovados recientemente. Después de las salidas de Roberto y Cordero, dejando pocos ingresos en las arcas del club, el reto que se marca el Málaga es que si los jugadores tiene que salir, que al menos dejen unos buenos ingresos en tesorería.

CHUPE MOMENTO DULCE

Chupe pasó por los micrófonos de COPE Málaga donde expresó su felicidad; Y es que a este delantero se le caen los goles, pero no se despista ante tanto halago, “Yo siempre lo hablo con mi familia. Me Ha costado mucho llegar y quiero aprovecharlo. Hay mucho trabajo detrás. Trabajo para ayudar al equipo y dar todo”, apunta.

La Liga Chupe celebra su primer gol ante el Granada

Chupe estuvo en la pre lista de la Sub 21, en la que fue Adrián Niño. Su llamada es inminente porque los goles hasta ahora son marca de la casa, así que Chupe, en el radar de las inferiores de España, a buen seguro que será reclutado en breve si sigue así, “Yo me centro en trabajar día a día con el Málaga, y si llega esa recompensa bien, una alegría, pero ahora me centro en el equipo que me da de comer. Nunca fui internacional”, subraya.

Más de la veintena en el filial, cuatro con el primer equipo el año pasado, dos esta temporada... son goles de buena factura, “de esos seis goles me quedo con el primero, el del Deportivo, es el que me llevo como gran recuerdo para toda la vida”, apunta.