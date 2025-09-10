Chupe y una llamada de la Sub 21: “Si llega esa recompensa bien, pero me centro en el equipo que me da de comer”

Carlos Ruíz Rubio es conocido como Chupete, pero no por ese objeto de los bebés, lo es por el delantero chileno Humberto Chupete Suazo, “gracias a un compañero tengo un vídeo personal de él saludándome”, comenta el punta cordobés del Málaga en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

Para Chupe, este gran momento debe tener continuidad en el primer equipo una vez ya porta el nueve, “estoy contento por cómo me están yendo las cosas, pero hay que seguir, no hay que parar y seguir trabajando. El nueve no significa nada, es solo un número”, apunta.

Y es que a este delantero se le caen los goles, pero no se despista ante tanto halago, “Yo siempre lo hablo con mi familia. Me Ha costado mucho llegar y quiero aprovecharlo. Hay mucho trabajo detrás. Trabajo para ayudar al equipo y dar todo”, apunta.

COPE Málaga Sus dos golazos al Granada no son casualidad.

Tiene contrato hasta el 2028, y el club ya trabaja para blindarlo, por si aparece un equipo, que por fin en la historia del Málaga, sea el que debe una buena cantidad de dinero, “siempre he querido seguir aquí y como aquí en ningún lado. El club apuesta por la cantera y aquí estamos. Hay una competencia sana y es un privilegio estar aquí y jugar en el Málaga”, señala.

Chupe estuvo en la prelista de la Sub 21, en la que fue Adrián Niño. Su llamada es inminente porque los goles hasta ahora son marca de la casa, así que Chupe, en el radar de las inferiores de España, a buen seguro que será reclutado en breve si sigue así, “Yo me centro en trabajar día a día con el Málaga, y si llega esa recompensa bien, una alegría, pero ahora me centro en el equipo que me da de comer. Nunca fui internacional”, subraya.

Chupe se ha preparado bien para el fútbol profesional con un buen descanso, entrenamiento y comida. Ahí está el resultado en el Málaga Pepe Cuesta Exentrenador, agente y amigo personal

Más de la veintena en el filial, cuatro con el primer equipo el año pasado, dos esta temporada... son goles de buena factura, “de esos seis goles me quedo con el primero, el del Deportivo, es el que me llevo como gran recuerdo para toda la vida”, apunta.