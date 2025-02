El Málaga abre expediente para expulsar a 8 miembros del Frente Bokerón por ceder abonos a ultras del Lazio

El Frente Bokerón vive quizás las horas más bajas de sus 39 años de historia, el grupo ultra que lleva presentes en las gradas de La Rosaleda desde 1986, sigue acaparando noticias negativas. La última es que el Málaga C.F. ha abierto expediente a ocho integrantes del Frente Bokerón para expulsarlo como abonados. El motivo: ceder sus abonos a ultras del Lazio.

Ocurrió durante el último partido del Málaga en la Rosaleda, el sábado 25 de enero, en la visita del Zaragoza. La policía requirió la identificación de los ocho ultras y al comprobar que no correspondía con el nombre del abono que portaban, procedió a negarles la entrada.

La normativa al respecto es clara por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, deja claro en su reglamento que: "Únicamente se permitirá el acceso a los aficionados que hayan obtenido el título de acceso a dicha zona y que, en el momento de la entrada, se sometan a la lectura de su dato biométrico. Se denegará el acceso en el caso de que la persona no aporte, si es requerido para ello, junto con el dato biométrico, un documento acreditativo de su identidad que coincida con la filiación asociada al dato biométrico y al título de acceso."

El reglamento además deja claro que: "la utilización del documento de acceso por un tercero supone la prohibición de acceso o expulsión del recinto de éste, así como respecto del titular del mismo, aquellas otras consecuencias disciplinarias en que pueda incurrir en aplicación del régimen disciplinario del Club/SAD"

HERMANAMIENTO CON ULTRAS DEL LAZIO

Es de sobra conocido el hermanamiento existente desde tiempo atrás del Frente Bokerón con los ultras del Lazio, de hecho se ha visto en partidos champions de la Lazio alguna bandera del Frente y en la propia Rosaleda algún distintivo de la Lazio. Además, según recoge "Relevo" integrantes del Frente Bokerón participaron en Roma en una pelea multitudinaria contra radicales de la Real Sociedad en un partido de la Europa League el pasado 23 de enero y que acabó con 9 heridos.

FISCALÍA PIDE SU ILEGALIZACIÓN

En su visita a Málaga la semana pasada, Tebas ya dejaba claro su postura con respecto al Frente Bokerón: "Es un proceso que tenemos algo de experiencia porque con el Frente Atlético lo hemos iniciado hace unos meses. En el estudio que tenemos, todavía nos falta terminar un poco de las actuaciones de los últimos años del Frente Bokerón y las recientes. De actitudes violentas, de comportamientos e incluso formas de financiación y todo lo que rodea al Frente Bokerón.

Es un concepto que puede ser en el ámbito del código penal, en el ámbito del grupo criminal u organización criminal, vamos más por grupo criminal. Y lo que hay es que se declare la disolución del Frente Bokerón y ese será el camino que iniciaremos. No es un problema ya solo en mi opinión del Málaga, sino también un problema del fútbol español, que todos estos grupos que de vez en cuando, sobre todo en sus desplazamientos y a veces también en partidos que han ocurrido aquí en casa en los últimos años, pues actúan y hay actos violentos que no se pueden repetir.

Tebas con los medios

Supondría la disolución del grupo y que no se pueda constituir y no puedan entrar a los estadios sus dirigentes y que no pueda continuar nada más.

Lo que tienen que hacer los otros 170, si son solo 30, es expulsar a esos 30 y denunciarlos ellos, si quieren mantener el Frente Bokerón o quieren mantener después el Frente Boquerón B. Eso se me ha preguntado en muchas ocasiones con otros grupos, en el caso del Frente Atlético, a veces no es el problema de los 200, es el silencio cómplice de los que están alrededor de ellos y no los denuncian. El ciudadano, de hecho, en el ámbito del Código Penal hay una cuestión que se llama un delito, que se llama misión de socorro, cuando alguien es conocedor de un delito, tiene que estar ayudando a las personas que son víctimas, pues el resto les animo yo a que se vayan cuanto antes del Frente Bokerón, constituyan otra cuestión y ya está, no hay más.

Pero evidentemente, es el Frente Bokerón, unos por acción y otros por omisión, pues tendrán que ser, en mi opinión, disueltos", explicaba.