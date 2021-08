José María Muñoz: "Hemos pasado de tener menos cuatro a más un millón. El cambio es abismal"

El cambio es notable en el Málaga. Hoy así lo dibujó el administrador judicial del club malaguista, José María Muñoz, quien habló del acuerdo entre La Liga y el fondo de inversión CVC, que para el Málaga es la salvación y no es nada malo.

�� En breve comparecerá el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz para explicar el acuerdo de La Liga con el fondo CVC y además, detalles de la actualidad del club. Asiste todo el cuadro técnico y hasta los cuatro capitanes #97.1FM pic.twitter.com/bVhZcZR5Il — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) August 24, 2021

Además el club malaguista espera sacar la campaña de bonos la próxima semana y la comparecencia de Muñoz además sirvió para aclarar varios detalles de la actualidad malaguista tales como la ampliación de capital, la no firma de la línea de crédito y el salto deportivo del club, por el cual la entidad pasará a no luchar por la permanencia y aspirar a algo más. Aquí lo más destacado de la comparecencia de hoy en la Rosaleda, la cual duró una hora y estuvo arropado, por todo el consejo consultivo, el cuerpo técnico y los cuatro capitanes:

SISTEMA DE ENTRADAS

"Solo pueden entrar 7.000 personas. Es imposible más, ¿hacemos un sorteo con los 18.500? Bajo ningún concepto. Para el precio de las entradas la cuestión es calcular las entradas de preferencias. Hemos sido transparentes".

CAMPAÑA DE ABONOS

“El malagueño tiene que venir a La Rosaleda. No puede ser que con la población que tenemos, tengamos un nivel de abonados muy por debajo de ciudades similares (La Coruña, Zaragoza, Gijón u Oviedo). Clubes de Segunda B han tenido datos similares a nosotros. Nuestro objetivo son 20.000 abonados este año cuando podamos, espero que sea la semana que viene"

LA LIGA - CVC

"Se trata de un préstamo participativo. No es una venta, es una alianza, LaLiga no está vendiendo su imagen. Están cambiando el modelo. El fútbol no está muerto, pero tiene que tener su propia plataforma. Se da un salto hacia delante, no es un caramelo envenenado. Mi despacho y yo hemos estudiado Málaga CF, las direcciones de área están trabajando en un plan de negocio que apueste por la digitalización".

CASO ONTIVEROS Y JONY

"Del caso de Ontiveros, hemos tenido una propuesta esta mañana (martes) y no la vamos a aceptar porque es a largo plazo y vamos a intentar acortarla. Ya le hemos contestado al Villarreal o le vamos a contestar a lo largo del día. En el caso de Jony estamos pendientes de la justicia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MEJORA ECONÓMICA

"A 30 de junio de 2020 estábamos en negativo en 4 millones y ahora en positivo, un beneficio de más de un millón, aproximadamente millón y medio. A pesar de las reclamaciones económicas y haber abonado contingentes que no esperábamos, estamos en equilibrio".

LÍNEA DE CRÉDITO

"La solicité el 20 de abril y obtuve la autorización judicial a finales de mayo, cuando el Málaga iba a quedarse sin liquidez. Empiezo a tener noticias de esta operación, me la explican en un plano económico y jurídico y estoy terminando un informe para el juzgado sobre ese préstamo y su señoría está informada, pero no he informado al resto de partes del procedimiento. A partir de septiembre espero presentar el informe sobre las solicitudes de línea de crédito. Era en caso de necesidad. Han ocurrido hechos (acuerdo con CVC) que han ayudado a que eso no sea estrictamente necesario y tenemos liquidez hasta septiembre. Habrá que ver la venta de abonos e iremos atenuando".

���� Ojo a esto que anuncia el administrador judicial del Málaga: “A 30 junio del año pasado estábamos en negativo, en cuatro millones, hicimos dos EREs, pagamos deudas de gestiones pasadas, reclamaciones… y ahora estamos en positivo, en aproximadamente un millón de euros" �������� pic.twitter.com/iPDjeQhiM0 — Javier Bautista  (@fjbautista) August 24, 2021

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

"Una de las opciones que teníamos, porque necesitamos fondos. Eso habría que corregirlo. Habrá que ver cómo acaba este acuerdo y en qué condiciones y si es procedente o no la ampliación. El juzgado no me va a dejar hacerla para echar a los querellados ni a nadie".

MEJORA DEPORTIVA

"Hemos podido acceder a jugadores que hace dos meses no habríamos podido y alguno más que seguramente llegue. Nos vamos a mover en torno a los 6 millones de euros aproximadamente".