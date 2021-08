Jonatan Barreiro: "Siempre he creído que Málaga es un gran club"

Jonatan Barreiro ya ejerce como jugador deUnicaja, el alero de 2,03 metros que ha firmado por tres temporadas procedente del Casademont Zaragoza y por el que el club de Los Guindos pagó 150 mil euros, empieza a conocer lo que va a ser nuevo entorno.

Barreiro que en las últimas temporadas había sido ya objeto de deseo de Unicaja llega con la máxima ilusión y con la confianza del entrenador, Katsikaris: "Me llamó Fotis diciéndome que contaba para su proyecto y me hizo mucha ilusión que me diera su confianza, que luego tienes que corresponder en los entrenamientos y en la pista. No hubo mucho más que pensar. Una vez que estuvo la oferta encima de la mesa la decisión fue sencilla", explicaba en su primera intervención.

PASO ADELANTE

El jugador tiene claro que da un salto importante en su carrera: "Me hace ilusión. El Unicaja es un gran club, siempre lo he pensado y lo pensaré. Vengo con muchas ganas de contribuir a cumplir todos los objetivos. Unicaja siempre es un gran equipo, de los que está arriba. Es un orgullo que cuente conmigo y esté en su proyecto. Tengo la máxima ilusión posible, quiero hacer todo lo que esté en mi mano"

Considera que la adaptación será fácil gracias a que conoce al bloque nacional al que considera que tiene mucho talento: "A la mayoría de compañeros los conozco, sobre todo a los españoles de la selección. Eso me ayudará a adaptarme lo antes posible. También tengo a Carlos Suárez, que seguro que me ayuda a entender antes al equipo. Lo tengo que coger como referente porque juega en una posición parecida a la mía. Seguro que me da buenos consejos.Este bloque de españoles son un grupo de mucho talento y de buenas personas", añadía.

POLIVALENCIA



Sobre su posición en el campo, no tiene problemas en alterna el puesto de alero y ala pívot: "En el baloncesto moderno todas las posiciones son parecidas. Eso va a depender un poco de lo que quiera el entrenador, de las necesidades del equipo y también del rival. Estoy dispuesto a ayudar en las dos posiciones".

Barreiro ha jugado las dos últimas temporadas la BCL, la competición europea que disputará por primera vez Unicaja: "Jugué dos años y será el tercero. Es una competición donde hay grandísimos equipos, muchos españoles ya los conocéis, y hay que poner en valor jugar en la BCL porque es muy complicada y nos va a exigir nuestro máximo nivel".

Barreiro guarda una curiosa historia y es que fue invitado en 2008 a disputar un campus de Unicaja del que guarda muy buenos recuerdos: "Son todos muy buenos momentos. Cuando tuve la suerte de que me invitara, vine y me trataron super bien, me ayudaron a mejorar y conocí muchas amistades. Tengo un muy buenos recuerdos", subrayaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

Dani Martín presentado: "Vengo a comerme el mundo y a ser el mejor"

Juanma Rodríguez: "Jugar la BCL no va a limitarnos a la hora de acceder al mercado de fichajes"