Dani Martín presentado: "Vengo a comerme el mundo y a ser el mejor"

Dani Martín ya ejerce de del Málaga. El futbolista asturiano lucirá el dorsal 13 y llega con ganar de poder competir tras una última temporada muy complicada en el Betis en la que estuvo en blanco por una lesión de rodilla, para colmo el COVID - 19 tambíén le atacó y ahora trata de recuperar el nivel para poder competir en la portería con Dani Barrio.

El nuevo portero dice que la acogida ha sido un muy buena. "Me he encontrado con un grupo increíble, muy buen ambiente, y me siento muy cómodo con ellos. Han sido semanas duras en lo físico, pero cada día me encuentro mejor y dando pasitos adelante. Tenía muy claro que quería venir aquí, desde el primer momento, y ser jugador del Málaga. Las primeras semanas después de una lesión tan larga, con confinamiento de COVID y demás, a mí personalmente se me hacen un poco duras, sobre todo en lo físico. Pero cada vez me encuentro un poco mejor y voy dando pasitos hacia delante".

Martín reconoce que la última temporada no ha sido fácil y que ahora entrena para volver a recuperar sensaciones: "El año pasado fue muy duro, sobre todo físicamente, con dos lesiones muy graves. Además, después de haber pasado el COVID, cuando haces un esfuerzo es peor que antes. No tengo ninguna molestia, no me perjudica en nada a la hora de hacer los ejercicios con el grupo. Ahora lo importante es coger el ritmo y habituarme a la velocidad del balón"

La presencia de José Alberto López en el banquillo del Málaga jugó un papel clave para que aceptara la oferta malaguista. "Me llamó cuando se hizo oficial que venía para aquí, me dijo que quería contar conmigo, que le gustaría que estuviese aquí. Yo le dije al Betis que quería venir y al final el míster también tiene parte de culpa”





Para ganarse el puesto deberá pelear con Dani Barrio. “Somos dos porteros de diferente edad, que pasamos por diferentes etapas. Es un grandísimo portero y puedo aprender mucho de él”.

El nuevo portero malaguista habló de sus características: "Soy un portero valiente, al que le gusta jugar sobre todo con los pies. Como todos los porteros, a veces fallo, no existe el portero perfecto.Me gusta arriesgar con los pies, me siento muy cómodo bajo palos, soy muy competitivo, muy constante, soy muy apasionado y un portero más o menos completo”

José Alberto López dejó claro que no rotará en la portería, reto que recoge Dani Martín. "Vengo de un parón por COVID-19 después de seis meses de lesión. Va a ser complicado, lo tenía claro, pero no aquí, sino en cualquier sitio. Vengo aquí a comerme el mundo, a darlo todo y a ser el mejor. No tengo otra manera de llegar a ser titular”.

El Director Deportivo, Manolo Gaspar preguntado si tiene alguna cláusula por partidos fue contundente: "No hablamos de los términos de los contratos, pero sí digo que los dos porteros parten en igualdad de condiciones"