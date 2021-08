Juanma Rodríguez: "Jugar la BCL no va a limitarnos a la hora de acceder al mercado de fichajes"

Justamente una semana después de que fuera aprobada su llegada como director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez ha sido presentado. Once años después llega un Juanma Rodríguez "mucho mejor persona y mucho mejor director deportivo". Firma por dos temporadas con opción a una tercera y llega con la máxima confianza del nuevo presidente, Antonio Jesús López Nieto.

MÁXIMA CONFIANZA

De hecho, el máximos mandatario fue claro: "Toda la faceta deportiva del club va a pivotar sobre Juanma. Él será el máximo responsable en lo bueno y también en lo malo, tiene la máxima confianza del consejo de administración de voto por unanimidad su nombramiento".

Rodríguez llega con ambición y mucha energía positiva, tras desechar la oferta de renovación del Coosur Real Betis tiene claro que llega con ganas de devolver el esplendor a Unicaja: "Vengo con mucha energía positiva, es la primera vez que he tenido un mes de vacaciones. En el tema de la dirección deportiva es inaudito, imaginad con la energía positiva que vengo para transmitir. Vengo con humildad, a trabajar a destajo, tengo una persona de presidente que sé cómo trabaja, sé como trabaja el gerente Paco... Es una garantía de que nos vamos a esforzar al máximo. Vengo con mucha humildad y mucha ambición de transmitir esa energía positiva a la gente con la que trabajaré en el día a día .Eso es motivo de satisfacción y responsabilidad, van a encontrar a una persona que va a trabajar sin descanso para devolver a este club donde merece estar ", explicaba.

El nuevo director deportivo, dice que no tiene una varita mágica: "Aquí bolas mágicas no tengo, lo que sí garantizo es ponerme el mono de trabajo e ir picando piedra poquito a poco con tenacidad y constancia, pero también con mucha humildad. Para eso es fundamental que estemos todos unidos, que cada uno en su parcela intente ser el mejor. Podemos debatir o discrepar o tirarnos los trastos a la cabeza, pero el mensaje tiene que ser común. Sin esa unidad no se triunfas", explicó

FICHAJES

Juanma Rodríguez ya ha realizado su primer movimiento, la llegada de Michael Eric es la primera operación que ha desempeñado: "Yo ya esta aquí,así que es un fichaje mío. Primero con los parámetros económicos del club y luego en colaboración con el entrenador y así ha sido. Desde el primer día que me incorporé, lo sabe Fotis y lo puede decir, empezamos a trabajar en nombres con una lista de ofrecimientos que había y los dos coincidimos que la mejor opción era él. Primero por la experiencia que tiene este jugador para complementar la juventud que tenemos en esa posición con Yannick y Rubén Guerrero y después porque al tener un pasaporte cotonou nos permite guardarnos una plaza de extracomunitario. Eso unido a que dentro de todos los candidatos era el jugador que más nos podía ayudar en una parte del campo y de la otra. Iniciamos las negociaciones y aquí está. En absoluta colaboración con el entrenador, es un fichaje que yo he avalado".

POSICIÓN EN EL MERCADO

También dejó claro que el hecho de que Unicaja juegue la BCL no va a limitar a Unicaja en el mercado de fichajes: "El primer fichaje viene de jugar Eurocup con el Turk Telekom y la Euroliga con el CSKA y está con nosotros. Tenemos muchas cosas positivas. No voy a ponerme la gorra de vender Málaga como ciudad, sí tengo que decir que tenemos un patrocinador de muchísimos años y es una garantía, se cobra a final de mes siempre... Hay muchísimas cosas que invitan a los jugadores a venir aquí. Es un club con tradición, con solera, con un pabellón, una afición, todo eso son cosas positivas. El jugador quiere esos proyectos. Aquí, tenedlo claro, nadie viene a vacaciones pagadas. El que vea que eso no lo cumple son líneas rojas que no voy a permitir. No vamos a tener problemas para acceder a ningunos jugadores. Eric viene de Euroliga", decía.

Juanma Rodríguez da la plantilla por cerrada, aunque sigue pendiente del mercado: "Nosotros siempre vamos a estar en el mercado porque hay que estar, esa coletilla siempre me la vais a escuchar. No sabes lo que te va a deparar. Tengo un estudio hecho de las últimas temporadas que quitando los grandes, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, en menor medida y Valencia, todo el mundo hace mínimo cuatro o cinco movimientos por mal rendimiento, lesiones... Nosotros siempre tenemos que estar en el mercado. ¿Si me dices que estamos trabajando en incorporar a alguien? No. La plantilla está cerrada. Siempre me ajustaré a los parámetros económicos que marque el consejo y de momento el presupuesto está agotado. De momento el presupuesto es el que es, que creo que es excelente".

Comienza la segunda etapa de Juanma Rodríguez en Unicaja con el reto de acercar a Unicaja a volver a ser el importante club que fue no hace mucho tiempo.