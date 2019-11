Imbroda afirma estar "con lógica preocupación" por la situación del Málaga y "porque los plazos se agotan"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado hoy en Málaga que las instituciones malagueñas están "expectantes" y siguiendo "al detalle y con lógica preocupación" la situación del Málaga porque "los plazos se van agotando", comentó.

Así, cuestionado por los periodistas en el Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, Javier Imbroda ha indicado que los plazos se van "acortando" y, al parecer, "no ha habido acuerdo de BlueBay con la propiedad ni con los posibles compradores; hay un impás y estamos expectantes", dijo.

"No sé si habrá acuerdo final, confiamos en que no dejen caer al Málaga", ha sostenido el dirigente malagueño, quien ha recalcado: "Nosotros en la medida de nuestras posibilidades no lo estamos haciendo pero hay una decisión privada con unos compradores con los que se tienen que poner de acuerdo". Sí ha dejado claro el titular andaluz de Deporte que la Junta de Andalucía está "atenta" y en "contacto permanente con la Liga Profesional de Fútbol porque estamos preocupados por lo que pase con el Málaga".

Todo muy parado

Y como ya informábamos en estos días en Deportes COPE Málaga, todo parado en la negociación entre Blue Bay y la tercera vía catarí. Es más, según las partes implicadas, no se ve mucha viabilidad al respeto. Blue Bay sigue centrada en su lucha judicial con Al Thani por tanto y en la demanda abierta por las acciones de la hotelera y no hay visos de avance. Es más la plantilla está a la espera de noticias, como contaba uno de sus capitanes, Juankar, el pasado miércoles. Todo parece indicar que incluso se dará la reunión del Málaga con la LFP y no habrá acuerdo aún en la venta de BlueBay, básicamente porque no se ha visto movimiento alguno del propietario, Al Thani, pieza clave en este juego de ajedrez.