Ibon Navarro: "No me preocupa el criterio arbitral, nosotros debemos ser agresivos y pisar pintura"

Unicaja ya mira de frente al play off por el título que arranca este marte en el Martín Carpena ante el Barça. La serie, al mejor de tres partidos, se inicia en Málaga en una eliminatoria que se presume apasionante.

El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, analizó como se presenta esta serie para su equipo contra un rival de la envergadura del Barça: "No sé cuánto tiempo se puede sostener con una plantilla de diez jugadores, más los jóvenes que están muy bien, y jugando varias competiciones. Pero lo que sí que es verdad es que el Barça ha hecho de los problemas una virtud y ha conseguido recuperar a jugadores, recolocarlos en roles más importantes a los que estaban más acostumbrados y ha subido prestaciones de muchos jugadores y del equipo. Vemos una versión de Willy Hernangómez muy mejorada, también de Justin Anderson; Darío Brizuela y Kevin Punter están con un rol un poco diferente, sobre todo en el caso de Darío diría indispensable; un Joel Parra que en el 3 y el 4 se está manejando muy cómodo; los galones que ha cogido Jabari Parker, más aún de los que tenía, pero claro, ante las bajas de los jugadores tan importantes como ya han tenido, se le ve muy cómodo. Y, sobre todo, a nivel defensivo es un equipo que ha mejorado mucho. Creo que su serie con el AS Mónaco le ha venido muy bien para subir su nivel de dureza y de solidez defensiva y tiene mucho mérito lo que han hecho. Vamos a ver, creo mucho más en la ilusión que en la obligación ante una serie como esta, pero está claro que el Barça tiene una calidad increíble, es un equipo con una selección de tiro bestial, capaz de meter tiros muy complicados porque tiene jugadores muy buenos y va a ser muy difícil, pero también para ellos".

Ibon Navarro también se refería a las claves del partido: "El control de las pérdidas va a ser clave, creo que los dos equipos tenemos un control del rebote defensivo bastante alto, pero sí que las pérdidas han sido un factor importante en nuestros partidos contra ellos. Un partido a muchos puntos, a muchas posesiones con ellos, puede ser un arma de doble filo porque, insisto, tienen una selección de tiro muy buena, con unos porcentajes de tiro muy buenos y su uso del triple no es abusivo, pero son el mejor porcentaje de la liga. Hay que pensar que si el partido se va a un ritmo muy alto te puede obligar a estar muy acertado, pero, por otro lado, también puede llevar a cometer más errores y más pérdidas".

Mariano Pozo David Kravish y Yankuba Sima tendrá una dura batalla contra los pívots del Barça

criterio arbitral

La ACB anunció que los árbitros para este primer partido serán: García González, Araña y Jorge Martínez. Al entrenador de Unicaja no le preocupa el criterio arbitral de cara a esta eliminatoria ante un equipo de la historia del Barça: "No me preocupa. Debemos ser agresivos, pisar pintura. El criterio será el mismo, habrá que ser agresivos. No son un equipo muy perimetral, nosotros tampoco, ellos van hacia dentro, tenemos que ser igual, no ser intimidados por el tamaño de Fall. No me preocupa el criterio, pero sí igualar la agresividad de ir hacia adentro", decía el vitoriano.

"No me preocupan los árbitros. Debemos ser agresivos, pisar pintura. El criterio será el mismo, habrá que ser agresivos" Ibon Navarro Entrenador de Unicaja

Mariano Pozo Ibon Navarro afina la puesta a punto de Unicaja

En una serie al mejor de tres partidos, todos los actores ven clave sacar el primero en casa: "Clave el primero, para el equipo que juega en casa es clave. Queda un partido de vuelta para ellos, pero para nosotros es clave", decía de manera contundente Ibon Navarro.

Por último, Ibon Navarro mandó un mensaje de apoyo a la afición de Unicaja que llenará el Martín Carpena: "Ellos saben lo que nos viene, a todos nos hace mucha ilusión poder aspirar a pelear por el título. Estamos empezando el camino, parece largo, pero hay que ir paso a paso y cada partido es importante. Como decía, el primer partido de un Playoff a tres partidos resulta clave, no voy a decir decisivo, pero es clave. Seguro que a pesar de que es martes y que es tarde, el Martín Carpena va a entender lo que es este partido y seguro que los vamos a tener ahí con nosotros.