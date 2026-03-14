Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Casademont Zaragoza

Unicaja regresa al Martín Carpena un mes después para medirse al Casademont Zaragoza. El último encuentro de los malagueños jugados como local fue el 15 de febrero ante el Real Madrid. Desde entonces, eliminación copera y dos importantes triunfos contra Girona y Chalon.

A pesar de que Unicaja no vive su mejor momento físico ni de juego, los de Ibon Navarro han sido capaces de ganar los dos partidos tras la Copa en dos pistas complicadas. Especial relevancia ha tenido el triunfo en Chalon que llevó consigo la clasificación para el cruce de cuartos de la Basketball Champions League.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Ibon Navarro pendiente del estado de Duarte

La enfermería sigue siendo el principal escollo para Unicaja. Kravish y Tyson Pérez siguen fuera de combate, Tillie ya está de vuelta, aunque no juega desde el 21 de enero. Rubit está tocado en el adductor izquierdo y Duarte fue baja el último día por problemas en el gemelo. Un panorama desolador para un equipo donde el físico siempre ha sido un bastión importante.

zaragoza en problemas

Unicaja llega al partido en sexta posición, a solo un triunfo del tercer clasificado. A pesar de que el juego y las sensaciones no son las mejores, el equipo saca los partidos adelante y está cumpliendo los objetivos marcados.

El que llega a Málaga en una situación delicada es el Casademont Zaragoza. El equipo maño se presentará en el Carpena con Joan Plaza al frente del banquillo. El técnico con más partidos dirigidos en la historia de Unicaja se hizo cargo del equipo tras la destitución de Jesús Ramírez. A su vez, Plaza había sido destituido anteriormente del Morabanc Andorra, con el que había ganado a Unicaja en la primera vuelta.

EFE Partido entre Casademont Zaragoza y Asisa Joventut

El Casademont Zaragoza atraviesa una situación delicada; solo suma 6 victorias, acumula cuatro derrotas seguidas y está solo un triunfo por encima de los puestos de descenso.

El equipo aragonés está liderado por Santi Yusta, alero que promedia 17,6 puntos, segundo máximo anotador de la ACB y tercer jugador más valorado. Devin Robinson firma 14,9 puntos por partido, mientras que Trae Bell Haynes es su tercer máximo anotador con 14,7 puntos y máximo asistente con 4,8 asistencias, aunque el canadiense es baja por lesión hasta final de temporada y no estará en el Carpena.

Para suplir su ausencia, el Casademont se ha reforzado con el base Justin Wright-Foreman, jugador que llega desde el Iraklis de Grecia y que ya debutó con 19 puntos en la derrota la última jornada frente a Morabanc Andorra.

El partido supondrá el reencuentro de Barreiro y Sulejmanovic contra su ex equipo. De hecho, a día de hoy, Barreiro sigue siendo el jugador con más partidos en la historia del Basket Zaragoza.

Mariano Pozo Jonathan Barreiro volverá a medirse a su ex equipo, Casademont Zaragoza

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de Liga Endesa entre el Unicaja - Casademont Zaragoza se disputará en el Martín Carpena este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR el UNICAJA - CASADEMONT ZARAGOZA

El partido Unicaja - Casademont Zaragoza lo podrás seguir desde las 17:30 horas con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla y la realización y animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto; además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.