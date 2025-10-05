Horario y dónde ver y escuchar el Racing - Málaga de esta tarde

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Racing de Santander de José Alberto López, uno de los equipos más correosos y donde en El Sardinero al Málaga le ha costado en sus últimas visitas.

LaLiga Imagen del último Burgos - Málaga que acabó con una dura derrota malaguista.

De las nueve bajas, en principio la que tiene más cercana de reaparecer es el roteño Adrián Niño. El delantero sufrió un esguince de tobillo en la semana previa al partido contra el Cádiz y tendrá que estar una semana más de baja. No recupera a nadie. Puga y Joaquín siguen con su proceso de rehabilitación, mientras que siguen fuera por tiempo indeterminado: Luismi, Pastor, Ramón, Moussa e Izan Merino con la sub20 en Chile. Ahora hay que sumar a Galilea, que cumplirá la roja y su partido de sanción tras la pasada expulsión en Burgos.

TRES PARTIDOS SIN PELLICER

Dura sanción para Sergio Pellicer. El entrenador del Málaga fue expulsado al término del encuentro en Burgos y ya se conoció la sanción que le aplica Competición: tres partidos. Por tanto, el técnico de Nules no podrá sentarse en el banquillo ante el Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, en La Rosaleda, y en la visita a Leganés. Será su segundo, Alejandro Acejo, él asuma en banda. Pellicer deberá estar tres semanas fuera en el peor momento de la temporada.

LOS DE JAL EN UN BACHE

El Racing de Santander está, como el Málaga, atravesando un bache de juego y resultados. Es favorito a jugar de nuevo el playoff de ascenso a Primera y suma tres jornadas sin ganar, con dos derrotas y un empate. Hoy El Sardinero tendrá el morbo del regreso de Javi Montero. El central sevillano, exracinguista, que no salió bien de allí, será el foco de atención. Mucho ojo a jugadores como Ezkieta en la portería, Javi Castro en defensa, Aldasoro, Andrés Martín, máximo artillero, Marco Sangalli o el colombiano Jeremy.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la octava jornada de La Liga Hypermotion entre Racing de Santader y Málaga CF, se disputará en El Sardinero, esta tarde 5 de octubre a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR RACING - MÁLAGA

El partido Racing - Málaga lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, el control técnico de Javi Campos y los comentarios técnicos de Ángel Morales en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.