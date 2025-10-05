Narón inaugura el nuevo campo de tiro con arco “Iria Grandal”

Narón cuenta desde este sábado con una nueva infraestructura deportiva: el campo de tiro con arco “Iria Grandal”, ubicado en el polígono del Río do Pozo y financiado por la Diputación de A Coruña mediante el Plan Único. La alcaldesa, Marián Ferreiro, y la diputada provincial de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, presidieron el acto inaugural junto a la propia Iria Grandal, que descubrió el cartel con su nombre.

El nuevo espacio ocupa más de 6.000 metros cuadrados e incluye un edificio auxiliar de servicios, zonas de tiro renovadas y espacios adaptados para el entrenamiento. La actuación dota al municipio de una instalación moderna, accesible y segura para la práctica del tiro con arco, cumpliendo con los estándares técnicos y normativos más exigentes.

Durante la inauguración, la diputada Rosa Ana García destacó que “este tipo de actuaciones son posibles gracias al Plan Único de la Diputación, el principal instrumento de cooperación con los ayuntamientos de la provincia, que permite dotar a los municipios de infraestructuras y servicios públicos de calidad”. Recordó además que en Narón se han ejecutado 74 obras con cargo a este plan en la última década, con una inversión total de 18,2 millones de euros destinados a la mejora de calles, edificios, zonas rurales y equipamientos deportivos como el skatepark de la calle Peregrino o las pistas de atletismo de Río Seco.

Por su parte, la alcaldesa Marián Ferreiro agradeció el apoyo de la Diputación y subrayó el orgullo que supone para la ciudad que la instalación lleve el nombre de Iria Grandal, de quien destacó “su pasión y ese corazón admirable”.

El campo rinde homenaje a la arquera nacida en Ferrol, olímpica en los Juegos de Londres 2012, como reconocimiento a su trayectoria y al impulso del deporte femenino. “Este espacio simboliza el reconocimiento a una mujer pionera que llevó el nombre de Galicia a lo más alto en un deporte que merece mayor visibilidad”, apuntó Rosa Ana García.

La obra supuso una inversión de 410.938 euros con cargo al Plan Único de la Diputación de A Coruña y refuerza el compromiso del Concello de Narón con el acceso al deporte y el bienestar ciudadano desde el ámbito local.